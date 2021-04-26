Dupla é presa em flagrante por furto de óleo com caminhão-tanque em Linhares

Dupla é presa suspeita de roubar óleo com caminhão-tanque em Linhares Crédito: Divulgação

Uma mulher de 31 anos e um homem de 28 anos foram presos em flagrante pela prática do crime de furto qualificado e formação de quadrilha, na noite deste domingo (25) em Linhares , no Norte do Espírito Santo . De acordo com informações da polícia, os dois estavam furtando óleo de uma empresa, com um caminhão-tanque. A dupla substituía o óleo por água e levava o produto roubado para ser vendido em Vila Velha , na Grande Vitória . A investigação foi iniciada após o empresário do ramo de reciclagem de óleo desconfiar estar sendo vítima de furto.

A mulher, que era funcionária da unidade que armazenava o óleo, e um motorista da empresa que comprava o produto roubado levavam um caminhão-tanque até o local, bombeavam o óleo para o veículo e injetavam água nos reservatórios, para ocupar o espaço vazio.

De acordo com o delegado de Linhares, Fabrício Lucindo, os policiais civis se deslocaram à empresa, com apoio da Polícia Milita r e prenderam a dupla em flagrante.

"Na delegacia eles confirmaram os crimes, informaram que estavam agindo da mesma forma há uns três meses e que cada litro de óleo era vendido pelo valor de R$ 1,50", contou.

Dupla é presa roubando óleo com caminhão-tanque em Linhares Crédito: Divulgação

MULHER COMPROU CARRO E CASA COM O DINHEIRO DO CRIME

Ainda de acordo com o delegado, a mulher presa confessou que, com o dinheiro obtido nos furtos, conseguiu comprar uma casa e um GM Captiva, avaliado em alguns sites em cerca de R$ 60 mil.