Dupla é presa em flagrante por furto de óleo com caminhão-tanque em Linhares

Uma mulher de 31 anos e um homem de 28 anos foram presos em flagrante pela prática do crime de furto qualificado e formação de quadrilha, na noite deste domingo (25) em Linhares, no Norte do Espírito Santo. De acordo com informações da polícia, os dois estavam furtando óleo de uma empresa, com um caminhão-tanque. A dupla substituía o óleo por água e levava o produto roubado para ser vendido em Vila Velha, na Grande Vitória. A investigação foi iniciada após o empresário do ramo de reciclagem de óleo desconfiar estar sendo vítima de furto.
A mulher, que era funcionária da unidade que armazenava o óleo, e um motorista da empresa que comprava o produto roubado levavam um caminhão-tanque até o local, bombeavam o óleo para o veículo e injetavam água nos reservatórios, para ocupar o espaço vazio.
De acordo com o delegado de Linhares, Fabrício Lucindo, os policiais civis se deslocaram à empresa, com apoio da Polícia Militar e prenderam a dupla em flagrante.
"Na delegacia eles confirmaram os crimes, informaram que estavam agindo da mesma forma há uns três meses e que cada litro de óleo era vendido pelo valor de R$ 1,50", contou.
MULHER COMPROU CARRO E CASA COM O DINHEIRO DO CRIME
Ainda de acordo com o delegado, a mulher presa confessou que, com o dinheiro obtido nos furtos, conseguiu comprar uma casa e um GM Captiva, avaliado em alguns sites em cerca de R$ 60 mil.
A Polícia Civil afirma que "segue na identificação de outros elementos envolvidos" e que após o interrogatório a mulher foi encaminhada para o Presídio Feminino de Colatina, já o homem para a Penitenciária Regional de Linhares e está à disposição da Justiça.