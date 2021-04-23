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Leonel Ximenes

Jovens de Linhares criam grupo para ajudar famílias carentes

Grupo “Pelo Próximo ES” está arrecadando alimentos e produtos de higiene para doações a pessoas que estão em dificuldade por causa da pandemia

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 02:02

Públicado em 

23 abr 2021 às 02:02
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Os jovens do Grupo “Pelo Próximo ES”, de Linhares
Wérliton Machado, Fábia Cristo, Carolina Pretti, Diana Alves, Isisbela Nunes, Ludmara Barbosa e João Paulo Batistti, os jovens do Grupo “Pelo Próximo ES”, de Linhares Crédito: Jader Júnior
A juventude é apontada pelos especialistas como a fase da vida caracterizada pelo inconformismo. E um grupo de jovens de Linhares parece que confirma a tese: inconformados com a fome e outras necessidades por que passam muitas famílias por causa da pandemia de Covid-19, resolveram se unir e ajudar. E estão conseguindo.
Diana Alves, Carolina Pretti, Fábia Cristo, Isisbela Nunes, João Paulo Battisti, Ludmara Barbosa e Wérliton Machado criaram o grupo “Pelo Próximo ES”, que tem por finalidade arrecadar doações que serão destinadas a atender famílias de Linhares e região.
Se o nome é Pelo Próximo ES, a ideia é que a iniciativa se propague e alcance várias regiões do Espírito Santo. E essa é a meta dos amigos solidários. Em um mês de campanha, já foi arrecadada meia tonelada de doações.

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“Vivemos um dos momentos mais críticos em nosso país. Uma crise sanitária que rapidamente se tornou humanitária e social. Numa realidade em que mais de 40% dos trabalhadores brasileiros vivem na informalidade e não conseguem ter uma garantia de renda para sua sobrevivência, precisamos fortalecer essa corrente do bem, ajudando quem mais precisa”, afirma Wérliton Machado, um dos voluntários do projeto.
Doações arrecadadas para as famílias carentes de Linhares e região
Doações arrecadadas para as famílias carentes de Linhares e região Crédito: Jader Júnior
Quem quiser colaborar, é só se dirigir a um dos pontos de arrecadação, no Supermercado Oriundi, no bairro Três Barras, e na Farmácia Preço Baixo, no Centro de Linhares. O grupo dispõe também de voluntários que fazem o recolhimento das doações: basta entrar em contato por meio do perfil do Instagram @peloproximo.es ou pelo telefone 9 9985-8679. Nesses mesmos canais, pessoas de fora de Linhares podem buscar informações de como doar.

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A fim de evitar golpes (sim, a pandemia de desonestidade não acaba nunca), o grupo reforça que não está pedindo doações em dinheiro. Além de alimentos, podem ser doados itens de higiene pessoal.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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