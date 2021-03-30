Pandemia deixa a comida mais cara e preço pode subir mais. Entenda

Consumidores capixabas reclamam de preços elevados da carne bovina Crédito: Isabella Arruda

A alta atingiu, principalmente, produtos considerados a base da alimentação do brasileiro, como arroz, feijão, carnes e óleo de soja. Os preços podem continuar alto com o avanço da crise, que tem já levado a queda na produção de alguns itens e pressionado os preços dos alimentos a materiais como aço, construção civil, entre outros.

Nas últimas semanas, em que o país registrou recordes de óbitos diários pelo novo coronavírus , o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) atribuiu a alta dos alimentos à política de isolamento e distanciamento para evitar a disseminação da doença. Ele nega que tenha influência sobre a disparada dos preços no último ano. “Agora, todo mundo é responsável... agora quem está com essa política excessiva do 'fique em casa'? Não sou eu."

Entretanto, não é tão simples, e tampouco o isolamento é o único responsável pelo encarecimento dos alimentos. A alta dos preços está ligada a uma série de fatores, principalmente o aumento do dólar frente ao real e a valorização de determinadas commodities, que impactam toda a cadeia produtiva.

A depreciação do câmbio, aliás, tem relação direta com as interferências políticas na economia, como o episódio que levou a demissão do presidente da Petrobras pelas redes sociais, mostrando uma tentativa de o governo mudar a política de preços dos combustíveis. Atitudes assim levam o dólar disparar, afetando diretamente o orçamento das famílias.

O economista Mário Vasconcelos observa que, além do temor em relação à pandemia, o fortalecimento do dólar e a desvalorização do real ▬ que alcançou 22% em um ano ▬ se devem em grande parte à incerteza política, associada ao aumento do déficit e dos gastos públicos.

“Boa parte da nossa cesta de consumo é precificada pelo dólar, seja direta ou indiretamente. É o caso do arroz, do feijão, do óleo, da soja, entre tantos outros produtos. Com o dólar alto, naturalmente os produtos ficam mais caros. E o dólar tem se mantido em um patamar elevado no país justamente em função da grande incerteza econômica e política. Recentemente, a moeda quase bateu a casa dos R$ 6 por causa disso.”

A alta da moeda norte-americana foi sentida durante todo o ano. Em janeiro de 2020, o dólar era cotado a pouco mais de R$ 4. Em março daquele ano, quando veio a pandemia, saltou a R$ 4,50, logo batendo os R$ 5. Hoje, a moeda já ultrapassa os R$ 5,70.

Paralelamente, Vasconcelos chama atenção para o aumento da demanda internacional, não só por produtos agrícolas, mas também pelas commodities minerais, como o minério de ferro. Depois do baque inicial, quando a economia global desacelerou em função da primeira onda da pandemia, os países voltaram a crescer e intensificaram o volume de compras.

A economista do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) Patrícia Costa comenta que o dólar caro faz o produtor priorizar as exportações, esvaziando o mercado local. O resultado é um preço maior em razão da procura e pouca oferta.

"O empresário exporta em dólar e troca por real, ganhando muito mais. Quando isso acontece, estimula a exportação sem existir uma reserva para o mercado interno, que é uma estratégia de política nacional. No Brasil, essa reserva não ocorre."

Em certos casos, como frutas, verduras, legumes, houve também a questão da sazonalidade e fatores climáticos, que fizeram com que a produção caísse em certos momentos. Mas mesmo o encarecimento do dólar influencia, tendo em vista que muitos fertilizantes são adquiridos no mercado internacional.

O economista e professor da Fucape Felipe Storch Damasceno observa que, além desses fatores, houve aumento do consumo, com mais pessoas cozinhando em casa e com o aumento de renda em função do auxílio emergencial , mas também a escassez de insumos, principalmente para embalagens, também refletiu no preço dos alimentos.

As indústrias, de modo geral, ficaram ociosas diante das incertezas em relação à pandemia. As empresas, geralmente, trabalham com planejamento, mas com a pandemia, tudo se tornou imprevisível. Assim, reduziram a produção. Mas antes mesmo do surto da Covid-19, as indústrias já lidavam com a questão do câmbio: com o real desvalorizado e o dólar em um patamar elevado, as exportações foram estimuladas. Entretanto, esse mesmo detalhe criou complicações para quem importa matéria-prima.

Estoques foram vendidos e, com o passar dos meses e a diminuição do número de contaminações, veio a retomada – mais rápida e mais forte do que se esperava –, ancorada pelo auxílio emergencial e a liberação de crédito para as empresas. A procura aumentou, mas a oferta ainda era baixa, pois as indústrias não haviam retomado o ritmo pleno, o que levou à falta de diversos materiais, conforme já mostrou A Gazeta

“Tivemos uma quebra na cadeia produtiva, principalmente na cadeia intermediária, que trata das embalagens. Não é só o arroz que está mais caro. A embalagem plástica em que o arroz entra está mais cara, as caixas de papelão em que esses pacotes são alocados também. Isso tudo entra no preço do produto final e é repassado ao consumidor. E isso é generalizado, não é só no Estado. A empresa hoje pega para preparar um produto e não tem certeza se vai conseguir embalagem.”

ENTENDA POR QUE OS ALIMENTOS FICARAM TÃO CAROS