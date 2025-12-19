PIB 2023

Cariacica cresce 34% e divide com Vila Velha terceira maior economia do ES

A cidade canela-verde, na terceira colocação, registrou PIB de R$ 19,711 bilhões, enquanto Cariacica ficou com R$ 19,710 bilhões, em quarto lugar

Cariacica foi um dos destaques do cenário econômico do Espírito Santo em 2023. Com crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 34% de 2022 para 2023, a cidade da Grande Vitória divide agora, tecnicamente, o posto de terceira maior economia do Estado ao lado de Vila Velha.

A cidade canela-verde, na terceira colocação, registrou PIB de R$ 19,711 bilhões, enquanto Cariacica ficou com R$ 19,710 bilhões, em quarto lugar. Serra lidera o ranking, com PIB de R$ 37 bilhões, seguida por Vitória, com R$ 28 bilhões.

Segundo dados do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), o desempenho de Cariacica permitiu que a cidade alcançasse, de forma técnica, o posto de terceira maior economia do Estado, posição que agora divide com Vila Velha.

O diretor-presidente do IJSN, Pablo Lira, afirma que o crescimento de Cariacica é um destaque nacional, com a participação do município no PIB estadual saltando de 8% em 2022 para 9,4% em 2023.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Cariacica entrou, em 2023, na lista dos 100 maiores PIBs municipais do Brasil, juntando à Serra, Vitória e Vila Velha, que já estavam na lista.

O avanço de Cariacica e o fortalecimento de Vila Velha contribuem para uma forte concentração econômica na Região Metropolitana. Juntos, os quatro maiores municípios do Estado — Serra, Vitória, Vila Velha e Cariacica — representam agora 50,2% de toda a riqueza produzida no Espírito Santo.

O diretor de Integração do IJSN, Antonio Rocha, e Pablo Lira apontam que o dinamismo de municípios como Cariacica e Vila Velha não é por acaso. Entre os fatores que explicam esse desempenho estão planejamento de longo prazo, visto que as cidades têm planos estratégicos que ultrapassam períodos de gestão. Outro fator é a presença de associações empresariais fortes e organizadas, que têm sido um motor para atrair investimentos e dinamizar a atividade econômica local.

Viana também é destaque no PIB 2023

Embora Cariacica tenha sido o destaque entre as grandes economias, o maior crescimento percentual do Estado em 2023 foi de Viana, com alta de 45,3%, impulsionada pelo crescimento das atividades de logística no município. Logo atrás de Cariacica (34,7%), surge Santa Maria de Jetibá, com crescimento de 32,2%, impulsionado por sua liderança nacional na produção de ovos.

No topo da lista, a Serra permanece como a maior economia do Estado desde 2021, consolidando uma vantagem de aproximadamente R$ 10 bilhões sobre a capital, Vitória. No interior, Linhares mantém sua posição como o principal polo econômico, figurando na quinta posição geral do Espírito Santo.

