Acidente entre dois carros deixa três pessoas feridas em Linhares

Um acidente entre dois veículos deixou três pessoas feridas em Linhares, Norte do Espírito Santo, na noite deste sábado (24). A colisão ocorreu no quilômetro 146 da BR 101, local conhecido como trevo do São José.
De acordo com a Eco101, responsável pela administração da rodovia, o acidente ocorreu por volta das 23 horas. Os três feridos foram encaminhados com escoriações leves para o Hospital Geral de Linhares (HGL). As causas da colisão não foram informadas.
Durante o atendimento da ocorrência, a pista marginal da rodovia precisou ser interditada e somente foi liberada na madrugada deste domingo (25).