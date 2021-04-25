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Acidente entre dois carros deixa três pessoas feridas em Linhares

Colisão ocorreu no quilômetro 146 da BR 101, local conhecido como trevo do São José

Publicado em 25 de Abril de 2021 às 11:27

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

25 abr 2021 às 11:27
Acidente na BR 101 em Linhares
Acidente na BR 101, em Linhares Crédito: Reprodução
Um acidente entre dois veículos deixou três pessoas feridas em Linhares, Norte do Espírito Santo, na noite deste sábado (24). A colisão ocorreu no quilômetro 146 da BR 101, local conhecido como trevo do São José.
De acordo com a Eco101, responsável pela administração da rodovia, o acidente ocorreu por volta das 23 horas. Os três feridos foram encaminhados com escoriações leves para o Hospital Geral de Linhares (HGL). As causas da colisão não foram informadas.
Durante o atendimento da ocorrência, a pista marginal da rodovia precisou ser interditada e somente foi liberada na madrugada deste domingo (25).

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