Restaurante mais tradicional de Linhares fecha as portas após 40 anos

O Tradizionale, localizado no bairro Araçá, em Linhares Crédito: Felipe Tozatto

A crise causada pela pandemia do coronavírus fez mais uma vítima no comércio capixaba: o restaurante Tradizionale, que funciona há mais de 40 anos em Linhares , vai encerrar suas atividades definitivamente neste domingo (2).

Localizado no bairro Araçá, o Tradizionale sempre se notabilizou pela sua famosa farofa de ovo, iguaria que atraía clientes locais e muitos empresários em visita à cidade do Norte do Estado

“Por mais de 40 anos, nossa querida Celina e nosso querido Bill se dedicaram incondicionalmente a servir com paixão a todos os seus clientes, entregando sempre uma das melhores culinárias da cidade. Neste momento tão difícil que enfrentamos, decidimos em família que não mais seguiremos com o Tradizionale Celina Restaurante”, diz comunicado da família controladora do negócio, no Instagram.

Maria Celina Pesca, citada no comunicado, era uma das proprietárias do Tradizionale. Ela morreu no último dia 30 de março, aos 72 anos de idade, vítima de Covid. Reconhecida como cozinheira de talento, era dela a mágica farofa de ovo tão apreciada pelos clientes do seu restaurante.

Mas quem ainda quiser degustar o prato mais famoso do Tradizionale, o prazo final é até domingo (2), às 15h, horário em que a casa fechará definitivamente as suas portas.