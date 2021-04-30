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Leonel Ximenes

Restaurante mais tradicional de Linhares fecha as portas após 40 anos

Casa se notabilizou pela famosa farofa de ovo, iguaria que atraía clientes locais e empresários em visita à cidade

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 13:08

Públicado em 

30 abr 2021 às 13:08
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O Tradizionale, localizado no bairro Araçá, em Linhares
O Tradizionale, localizado no bairro Araçá, em Linhares Crédito: Felipe Tozatto
A crise causada pela pandemia do coronavírus fez mais uma vítima no comércio capixaba: o restaurante Tradizionale, que funciona há mais de 40 anos em Linhares, vai encerrar suas atividades definitivamente neste domingo (2).
Localizado no bairro Araçá, o Tradizionale sempre se notabilizou pela sua famosa farofa de ovo, iguaria que atraía clientes locais e muitos empresários em visita à cidade do Norte do Estado.
“Por mais de 40 anos, nossa querida Celina e nosso querido Bill se dedicaram incondicionalmente a servir com paixão a todos os seus clientes, entregando sempre uma das melhores culinárias da cidade. Neste momento tão difícil que enfrentamos, decidimos em família que não mais seguiremos com o Tradizionale Celina Restaurante”, diz comunicado da família controladora do negócio, no Instagram.
Maria Celina Pesca, citada no comunicado, era uma das proprietárias do Tradizionale. Ela morreu no último dia 30 de março, aos 72 anos de idade, vítima de Covid. Reconhecida como cozinheira de talento, era dela a mágica farofa de ovo tão apreciada pelos clientes do seu restaurante.

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Mas quem ainda quiser degustar o prato mais famoso do Tradizionale, o prazo final é até domingo (2), às 15h, horário em que a casa fechará definitivamente as suas portas.
“Estaremos imensamente felizes em atendê-los pela última vez. Agradecemos a todos os clientes e amigos por cada momento incrível que tivemos o privilégio de participar, seja em nosso restaurante ou no tradicional almoço de domingo em suas residências”, avisa a família de Celina nas redes sociais.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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