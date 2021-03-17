Tradicional bar da Praia do Canto pode fechar as portas após quarentena

Bar Di DomDom, no Triângulo das Bermudas, em Vitória Crédito: Facebook/reprodução

“Bom dia aos verdadeiros amigos, hoje (17 de março) será o último dia de funcionamento do nosso Di Dom Dom, antes da quarentena. O retorno em abril será muito difícil, talvez impossível. Por mais de um ano lutamos diariamente para manter nosso negócio aberto”, diz mensagem que rola nas redes sociais do Estado.

O desabafo reflete os impactos da pandemia sobre o tradicional bar do Triângulo das Bermudas, especializado em tira-gostos e carnes, que funciona na famosa esquina da Joaquim Lírio com a João da Cruz, na Praia do Canto, em Vitória.