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Renata Rasseli

Tradicional bar da Praia do Canto pode fechar as portas após quarentena

O Di Dom Dom, que funciona desde 2013 na famosa esquina da Joaquim Lírio e João da Cruz, na Praia do Canto,  emprega 30 funcionários e sente os efeitos da pandemia

Publicado em 17 de Março de 2021 às 16:06

Públicado em 

17 mar 2021 às 16:06
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Bar Di DomDom, na Praia do Canto
Bar Di DomDom, no Triângulo das Bermudas, em Vitória Crédito: Facebook/reprodução
“Bom dia aos verdadeiros amigos, hoje (17 de março) será o último dia de funcionamento do nosso Di Dom Dom, antes da quarentena. O retorno em abril será muito difícil, talvez impossível. Por mais de um ano lutamos diariamente para manter nosso negócio aberto”, diz mensagem que rola nas redes sociais do Estado. 
O desabafo reflete os impactos da pandemia sobre o tradicional bar do Triângulo das Bermudas, especializado em tira-gostos e carnes, que funciona na famosa esquina da Joaquim Lírio com a João da Cruz, na Praia do Canto, em Vitória. 
Procurado pela coluna, o bar respondeu que a possibilidade de fechamento é real devido aos impactos da pandemia, mas que existe uma mobilização da clientela para que isso não aconteça e que em 14 dias, a casa possa estar funcionando novamente. 

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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