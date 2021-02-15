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Renata Rasseli

Vitória ganha nova cafeteria ao ar livre, na Praia do Canto

A chef Mônica Pimentel, em parceria com a empresária Patrícia Carvalho, abre o Café do Bendito no charmoso deck do restaurante Bendito Bistrô na Praia do Canto, em Vitória

Públicado em 

15 fev 2021 às 02:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

A empresária Patrícia Carvalho e a chef Monica Pimentel
A empresária Patrícia Carvalho e a chef Monica Pimentel Crédito: Divulgação
A chef Mônica Pimentel, em parceria com a empresária Patrícia Carvalho, abre o Café do Bendito no charmoso deck do restaurante Bendito Bistrô na Praia do Canto, em Vitória. Delícias clássicas do cardápio do Bistrô, como as benditas coxinhas de frango e de camarão estão no Café que também conta com doces diversos e o famoso pão de queijo crocante. “É a realização de um sonho. Queremos oferecer momentos felizes no deck ao ar livre e, em breve, também almoço executivo”, anuncia a chef Mônica já há 30 anos no mercado da gastronomia. O Café do Bendito abre de segunda a sexta, das 11h às 18h.

QUERIDAS DE RR

Brunela Amaral e Rapha Amaral
Brunela Amaral e Rapha Amaral Crédito: Léo Gurgel

ALUGUEL ENTRE HERDEIROS

Existem algumas peculiaridades do Direito Sucessório que vale a pena conhecer. Uma delas é que, ao tratarmos de um imóvel ainda não partilhado, em inventário, os herdeiros que não utilizam o imóvel podem pedir aluguel aos irmãos que usufruem do bem, explica a advogada Flavia Brandão, especialista na área. "Se há a fruição do imóvel por alguns dos herdeiros, beneficiando-os, estes precisam arcar com o aluguel, além das contas básicas e IPTU. A exceção ocorre se todos entrarem em acordo com a autorização expressa de todas as partes", esclarece.

QUERIDOS DE RR

Dani Ewald e Dudu Altoé
Dani Ewald e Dudu Altoé Crédito: Léo Gurgel

HISTÓRIA CAPIXABA

O advogado Raphael Câmara, também professor do Programa de Pós-Graduação em História da Ufes, lançará seu segundo livro, intitulado "A Verdade dos Processos - Escravagismo e cotidiano na Comarca de Vitória segundo autos criminais do século XIX". "Nesse trabalho, analisei 29 densos autos criminais em busca de identificar comportamentos sociais, códigos de valores e aspectos da vida cotidiana da época. Espero que esse material seja instrumento para uma melhor compreensão de nossa sociedade hoje", comenta. O prefácio do livro foi escrito pelo jurista Willian Silva e a apresentação pela vice-governadora, Jaqueline Moraes. O lançamento está previsto para março.

VERÃO 2021

Valentina Porto e Amanda Loyola em campanha de verão da One Wear 01
Valentina Porto e Amanda Loyola: em campanha de verão da One Wear 01 Crédito: Pix Fotografia/Lucas Aboudib

NOVO EMPREENDIMENTO EM GUARAPARI

Um condomínio na Praia da Cerca, em Guarapari, vizinho de uma reserva nativa e de frente por mar, entre a Praia do Morro e a Aldeia da Praia. A novidade é da Metron Engenharia e promete levar para a cidade verão um conceito diferenciado de alto padrão, conectado à natureza, com mais de 40 mil metros de área verde. O Reserva da Praia tem paisagismo assinado pelo renomado Benedito Abbud, com telhado verde na portaria e na área náutica, amplas áreas com pomar, horta comunitária e espécies nativas da região. Um condomínio para quem busca curtir dias ao ar livre, de frente para o mar e com opções diversificadas de lazer e entretenimento.

CARNAVAL AL MARE

Rossana Diniz, Sônia Bolzan, Suzana Finamore e Delma Negreiros
Rossana Diniz, Sônia Bolzan, Suzana Finamore e Delma Negreiros: no point do stand up na Praia do Iate Clube Crédito: Divulgação

MEDIAÇÃO DE CONFLITOS NA ESCOLA

Uma tema que ganha cada vez mais destaque no mundo empresarial e corporativo, a mediação de conflitos – a Findes, por exemplo, tem uma Câmara de Mediação e Arbitragem - é também uma alternativa que pode transformar relações nas escolas e dar autonomia e protagonismo social aos alunos. O diretor da Escola Monteiro, Eduardo Costa Gomes, explica que esse é um projeto para o ano de 2021. Formar na escola grupos de mediadores de conflitos para ajudar, por meio do diálogo e da mediação, questões que eventualmente surgirem nas turmas. Boas práticas que podem ser adaptadas a muitos ambientes.

RR FLASHS

 Lucas Izoton vai ser vovô. Sua Letícia Izoton e Hugo Galo estão esperando o primeiro filho. Parabéns!
Nossas empresárias Barbara Ferretti e Rafaela Sterquino estiveram em São Paulo, a convite da Rafaella, irmã de Neymar para uma tarde fashion em sua casa. As capixabas levaram de presente lançamentos da sua marca de sapatos Quattre. A cantora Lexa também estava lá e se apaixonou pelos modelos e já fez encomendas.
Stella Miranda e Zeller Bernardino estão curtindo o carnaval em Praia Formosa, Aracruz.
Andréia Valverde acaba de lançar em suas lojas Amor com Açúcar, em Vila Velha,  o evento "Quinta em Paris", onde são servidos doces como mil-folhas, éclair, creme brûlée, tiramisù 
Sabrina Lemos, cantora
Sabrina Lemos, cantora Crédito: Pix Fotografia/ Lucas Aboudib
Está na fase de edição o videoclipe que a cantora Sabrina Lemos gravou no Convento da Penha. Sua canção "Vai não Vai" ganhará imagens gravadas no cartão postal do ES.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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