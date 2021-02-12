Arquitetos do ES são destaque em publicação internacional sobre rochas

Greg Repsold, Gregório Repsold, Olímpia Repsold e Alexandre Repsold comandam o Repsold Arquitetos Crédito: Divulgação

Greg Repsold, Alexandre Repsold, Olímpia Repsold e Gregório Repsold. "As pedras ornamentais fazem parte da história da arquitetura e da humanidade. Por esta razão, destacamos o uso das pedras nos nossos projetos", diz Gregório. O nosso escritório Repsold Arquitetos é destaque na revista "Rochas", uma publicação de circulação nacional e internacional, na edição de fevereiro. A revista destacou o uso de rochas ornamentais na arquitetura pelos arquitetos"As pedras ornamentais fazem parte da história da arquitetura e da humanidade. Por esta razão, destacamos o uso das pedras nos nossos projetos", diz Gregório.

ANIVERSÁRIO

Leticia, a aniversariante Helvia, Flavia e Marcos Abaurre: celebrando em família! Crédito: Mônica Zorzanelli

MUSEU VALE OFERE PROGRAMAÇÃO VIRTUAL

O Museu Vale permanece fechado e continua mantendo extensa programação virtual. Durante o mês de fevereiro, quem acessar o site do museu (www.museuvale.com) poderá conferir diversas atividades, como bate-papo com o artista plástico Fredone Fone, dicas sobre comportamento em frente às câmeras em projetos audiovisuais, oficinas educativas, entre outros. O espaço virtual disponibiliza semanalmente um novo conteúdo.

CARNAVAL DIFERENTE

O Carnaval este ano vai ser diferente. Para estimular a folia dentro de casa com as crianças, o Parque Botânico Vale disponibilizou diversas oficinas virtuais em formato de vídeo. Os conteúdos estão disponibilizados no site www.vale.com/parquebotanicovitoria e podem ser acessados durante todo o mês de fevereiro. São seis oficinas ao todo, ensinando a fazer penteados, pintura de rosto e máscaras infantis, sempre utilizando materiais simples, trabalhando habilidades motoras, a criatividade, concentração e muito mais.

LANÇAMENTO DE NOVO CARDÁPIO

Cami Christofaro, Felipe Gehling, Leticia Salgado e Lorena Cota: noite de lançamento de novo cardápio de restaurante de comida saudável, na Praia do Canto Crédito: Mônica Zorzanelli

PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS

A Woo-Hoo, escola online de idiomas não cansa de inovar. Com atendimento 100% online e sede no Espírito Santo, a escola já está atendendo alunos estrangeiros que querem aprender o Português. Uma das alunas, nativa de Chicago, resolveu aprender o idioma para se comunicar melhor com a família e amigos do namorado brasileiro.

Com uma plataforma pensada para o ensino online a Woo-Hoo está preparada para atender brasileiros que desejam dominar a língua inglesa seja para conquistar o mercado de trabalho ou mesmo para lazer, ou estrangeiros que pensam em viajar para o Brasil, se comunicar em português e conhecer a cultura do nosso país.

CURSO

Renata Rosa, o professor Francisco Lorusso e Fabiana Croce: curso de cerâmica com técnica Raku Crédito: Divulgação

CAPIXABA NA FORD MODELS

Moisés Nascimento marca mais um golaço! O scouter, diretor da Casting Development - maior escola de modelos do país, acaba de escalar mais uma modelo no time de beldades nacional da FORD Models Brasil. A new face Giovanna Pinheiro vinha sendo preparada por Moisés há cerca 2 anos e se tornou a primeira modelo Curves capixaba a ser agenciada pela FORD Brasil. Giovanna já está preparando as malas para embarca rumo a São Paulo, onde começa a modelar profissionalmente.

COQUETEL

Jess Benevides e Luciana Gimenez: em noite de lançamento de cardápio em Vitória Crédito: Mônica Zorzanelli

MAIS INVESTIDORES

Os sócios Franco Carpes, Silvio Aride, Giuliano Giberni, Junior Martinelle e Bernardo Dietze comemoram com sua equipe de assessores, da Golden Investimentos, a conquista da marca de R$2 bilhões sob custódia. São três anos de empresa e mais de 3 mil clientes com o objetivo de apresentar uma cultura de investimentos inovadora. “Nos tornamos referência em relacionamento com nossos clientes, em qualidade de assessoria e hoje somos o escritório com o melhor atendimento do Brasil”, destaca Giuliano Giberni.

ENCONTRO

Carolina Mesquita, Mariana Morena e Cris Moraes: noite de boa mesa em Vix Crédito: Mônica Zorzanelli

JANEIRO ROXO

O deputado estadual Doutor Hércules acaba de protocolar um Projeto de Lei que estabelece no Espírito Santo o "Janeiro Roxo", como mês de luta contra a hanseníase. Ele, que é médico, já foi diretor do Hospital Pedro Fontes, símbolo da luta contra o preconceito da doença.

RR FLASHS

Cris Samorini vai aproveitar o feriado de carnaval para descansar com a família, em Guarapari.

Trancoso, na Bahia, é o destino de carnaval de Alessandra de Melo, do marido Frederico Pezenti e da filha do casal, a pequena Elisa.

A tricologista Cristal Bastos viaja para Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, onde aproveita para se desligar e recarregar as energias. Em seguida, Cristal segue para a capital, em São Paulo, para visitar clínicas de terapia capilar.