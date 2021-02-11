FOTOS E VÍDEO: Confira o #TBT do melhor camarote do Carnaval de Vitória

Hoje é dia de #TBT e às vésperas de um carnaval sem desfiles de escolas de samba, alegorias e fantasias, nada mais justo que a gente matar saudade da folia. a coluna RR embarcou na onda da nostalgia carnavalesca e selecionou cliques cheios de alegrias do camarote mais bombado do Sambão do Povo, o Camarote Zig Zag, onde a nossa Rede Gazeta recebe clientes, parceiros, autoridades e o público que curte a folia com conforto e glamour. Selecionamos momentos dos carnavais de 2019 e 2020.
Confira os cliques de Mônica Zorzanelli e um vídeo com os melhores momentos de 2020 preparado pela Zoom Filmes. E esperamos nos rever em 2022, devidamente vacinados e longe da pandemia do coronavírus.
TBT do Carnaval de Vitória
BASTIDORES DO CAMAROTE ZIG ZAG 2020
DOUTOR SAÚDE
Cerca de 120 crianças de 2 a 12 anos internadas no Hospital Infantil de Vitória, no Hospital das Clínicas, no Hospital Unimed Vitória e atendidas pela Associação Capixaba contra o Câncer Infantil (Acacci) ganharão kits com máscaras de carnaval da Turma do Dr. Unimed, um projeto do Instituto Unimed Vitória. A Turma, que costuma levar alegria e humanização por meio de visitas a instituições, hospitais públicos e asilos, não irá pessoalmente aos pequenos desta vez. Em respeito aos protocolos de saúde devido à Covid, as máscaras serão entregues às instituições nesta quinta-feira (11) para que sejam distribuídas no dia seguinte por eles. Os mimos foram preparados com a ajuda de seis voluntárias, que fizeram todo o trabalho de suas residências.
RR FLASHS
Lucia Caus, Claudia Cabral (from Rio) e Gabi Stein partem nesta quinta-feira (11) para Trancoso, Bahia, onde curtem os dias de folia. Retornam no dia 17.
Rita Rocio Tristão prepara os detalhes da 25ª Casa Cor ES, que começa em junho, na antiga casa de Helmut Meyerfreund, em Vila Velha, onde foi realizada a primeira Casa.
Penha Arraz vai passar o carnaval descansando em Domingos Martins , ao lado do marido Flávio e do filho Matheus.
Catarina Riva já está nos preparativos para curtir o feriado da folia. A dentista segue para Búzios com o marido Julio Riva e as filhas Sofia e Sarah.
Giovana Santos, nossa Pipoca, segue pra Meaípe, em Guarapari, no carnaval.
Júlia Cruz vai se isolar no Caparaó durante a folia.