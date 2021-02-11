FOTOS E VÍDEO: Confira o #TBT do melhor camarote do Carnaval de Vitória

Cerca de 120 crianças de 2 a 12 anos internadas no Hospital Infantil de Vitória, no Hospital das Clínicas, no Hospital Unimed Vitória e atendidas pela Associação Capixaba contra o Câncer Infantil (Acacci) ganharão kits com máscaras de carnaval da Turma do Dr. Unimed, um projeto do Instituto Unimed Vitória. A Turma, que costuma levar alegria e humanização por meio de visitas a instituições, hospitais públicos e asilos, não irá pessoalmente aos pequenos desta vez. Em respeito aos protocolos de saúde devido à Covid, as máscaras serão entregues às instituições nesta quinta-feira (11) para que sejam distribuídas no dia seguinte por eles. Os mimos foram preparados com a ajuda de seis voluntárias, que fizeram todo o trabalho de suas residências.