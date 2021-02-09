Chocolateria do ES inicia produção da Páscoa e planeja o Natal 2021

Ovinhos da capixaba Chocolateria Brasil de 2020 Crédito: Divulgação

Flávia Gama anuncia seus projetos para 2021, ano que sua Chocolateria Brasil comemora 10 anos de mercado. Além da inauguração uma filial da sua Isadora Martins. A empresáriaanuncia seus projetos para 2021, ano que sua Chocolateria Brasil comemora 10 anos de mercado. Além da inauguração uma filial da sua Chocolateria Brasil, a Casa Chocolateria, para o primeiro semestre deste ano, em Santa Lúcia, Flávia já deu o pontapé inicial da produção da Páscoa 2021 e faz pesquisas em São Paulo para os lançamentos de Natal, ao lado da filha

"A expectativa é de ser a melhor Páscoa nos 10 anos da chocolateria e aumentar a venda em pelo menos 50% comparado a 2020 que já foi um ano excelente mesmo com a pandemia. Para o Natal, o de 2020 foi maravilhoso superando todas as nossas metas, (70% a mais em relação a 2019, a ideia é aumentar ainda mais com a inauguração da Casa Chocolateria", conta a empresária.

ANIVERSÁRIO

Luka, o aniversariante Renzo, Fábio Oliveira e Juliana Bossanel: celebrando o 1º aniversário! Crédito: Mônica Zorzanelli

Edmar e Regina Bossanel: os avós do Renzo em festa Crédito: Mônica Zorzanelli

ESTAÇÃO EM REDE

A Estação Conhecimento de Serra dá início às atividades da edição online do Projeto Estação em Rede, com o objetivo de potencializar ideias e dar voz a adolescentes e jovens do município de Serra. Ao todo, 200 jovens de 14 a 17 anos vão participar de ciclos de oficinas remotas sobre empreendedorismo e inovação social, por um período de 10 meses. O objetivo final é selecionar e viabilizar a execução de 10 ideias criadas pelos alunos para gerar impactos em suas comunidades. Desde o início do curso de educação empreendedora, em 2012, cerca de 3 mil alunos participaram da formação. “Trabalhamos sob a ótica dos adolescentes como agentes de transformação social nos territórios onde vivem”, explica Ana Angélica Motta, diretora da Estação Conhecimento de Serra.

DIREITO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

A Estação Conhecimento de Serra é uma OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público), mantida pela Fundação Vale, que atua desde 2011 na promoção dos direitos das crianças e dos adolescentes, em parceria com a Vale e a Prefeitura Municipal de Serra, compondo a rede socioassistencial. Atualmente a instituição atende a cerca de 1500 beneficiários diretos por meio de atividades remotas, em função dos protocolos de prevenção à Covid-19.

PARABÉNS PRA VOCÊ!

Cláudio Rezende, Eduarda Buaiz, a aniversariante Priscila Passamani, Emily e João Ferraz: noite de festa, na Praia do Canto Crédito: Kátia Mônaco

O ANO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Segundo projeções divulgadas pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic), a construção civil deverá ter, em 2021, o maior crescimento para o setor em oito anos. Os dados apontam que o Produto Interno Bruto (PIB) do segmento deve avançar 4%. Segundo o empresário e diretor da Compose, Carlos Marianelli, a expectativa é que haja um aumento também nas vendas de produtos para obras. “O ano passado as pessoas repensaram o morar. A casa, mais do que nunca, assumiu de vez o conceito de refúgio e passou a ser prioridade de investimentos para muitos. Este ano, nossa expectativa é que tenhamos um aumento de 20% nas vendas”, ressalta.

DUPLO ANIVERSÁRIO

A diva Natércia Lopes entre os aniversariantes Tarcísio Santório e Rainer Nielsen: festejando 40 anos e 35 anos! Crédito: Fábio Prieto

RR FLASH

A família Giestas Tristão convida para a missa de Trinta Dias em homenagem a Jônice Siqueira Tristão, nesta terça (09), às 18h, e será transmitida pelo Instagram da Fundação Jônice Tristão.

Letícia Salgado e Lorena Cota recebem para lançamento do novo cardápio do Casa Graviola, nesta terça-feira (09) na Praia do Canto.

O músico Pedro de Alcantara convida para a exibição da live "Aquarela Capixaba", dia 1º de março, às 20h, no seu canal do Youtube. A gravação foi nesta segunda-feira (08), no Palácio Sônia Cabral, no Centro de Vitória.

Dr Arthur Gasperazzo Crédito: Divulgação

Especialista em harmonização facial, Dr. Arthur Gasperazzo acaba de trazer para sua clínica a CM Slim, máquina para diminuição da gordura corporal e aumento do tônus muscular.

FESTA EM FAMÍLIA

A aniversariante Manon Vasconcellos, Manoel Rodrigues e o filho Manoel: celebrando 50 em família Crédito: Divulgação

VIAJE PELO ES

A demanda de turismo reprimida em 2020 promete movimentar a economia este ano, é o que prevê a pesquisa divulgada pela Hibou, companhia de monitoramento de mercado. De acordo com o levantamento, cerca de 54% dos brasileiros pretendem viajar pelo país este ano; destes, 26% disseram optar pelo turismo em seus estados de residência. “É uma oportunidade para promover o turismo capixaba. A opção de fretamento de ônibus é uma alternativa ainda mais segura para pequenos grupos ou famílias que desejam conhecer melhor o Espírito Santo”, destaca Jaime De Angeli, secretário-Geral do Setpes.

MODA

Cynthia Simonetta, Sanny Lis e Verônica Dadalto: em noite de mercadinho tropical na Praia do Canto Crédito: Dudu Altoé

IMPOSTO DE RENDA 2021

Como de costume logo após o Carnaval, a Receita Federal libera o programa do Imposto de Renda e é na hora de acertar as contas com o leão que surgem muitas dúvidas. De olho nisso, a Head of Tax da Gameiro Advogados, Adriana Lacerda, iniciou uma série de publicações no seu instagram com orientações sobre o IR 2021. Vale a pena conferir e já se organizar a fim de evitar atropelos e até mesmo cair na malha fina. O Instagram é @adrianalacerda.adv

ALMOÇO