Mais de 90% dos brasileiros preferem comprar perto de casa

Caixa de supermercado Crédito: Richard Duijnstee/Pixabay

Mais de 90% dos brasileiros preferem fazer compras em estabelecimentos próximos de casa, segundo pesquisa da American Express. O comportamento foi impulsionado pela pandemia. As pessoas passaram a circular menos e buscaram estabelecimentos dentro dos bairros. Com isso, o comércio local ganhou fôlego e a situação favoreceu até mesmo a abertura de pequenos negócios. Esse é o caso de Sharliane Rodrigues, que inaugurou no final de 2020 um minimercado em Jardim Camburi, Vitória. “O setor de alimentação, apesar de sofrer as consequências econômicas da pandemia, é sempre promissor. E ter a oportunidade de fazer uma compra completa, perto de casa e com segurança é uma opção para muitos capixabas, especialmente agora com o isolamento”, pontuou ela, que é sócia do É1 Mercado.

Esses pequenos negócios tendem a crescer. O levantamento mostrou que 59% dos entrevistados farão pequenas compras semanais e mensais, alavancando assim os estabelecimentos que oferecem diversidade de produtos em um único espaço. Os consumidores desse grupo alegam ter preferência por sair menos vezes de casa e comprar de uma só vez.

ANIVERSÁRIO

Paula Baião, Angela Camargo, a aniversariante Alice Sarcinelli, Andrea Camargo e Samira Neme: parabéns pra você entre amigas Crédito: Thuanny Louzada

O PODER DAS STARTUPS

Para apresentar o potencial de investimentos em startups e debater sobre a importância da inovação no poder público, a Fucape apresenta o evento “Investimento em startups e novo marco regulatório”, na segunda-feira (08), às 18:30, no auditório da faculdade. O evento é gratuito e vai contar também com o lançamento do livro “Startups e Aceleradores: das origens à crítica de paradigmas”, de Mauro Masucatti.

PARABÉNS PRA VOCÊ

Raigna Vasconcellos, a aniversariante Karla Farias e Andressa Hirle: noite de festa na Aleixo Netto Crédito: Léo Gurgel

PIQUENIQUE É TENDÊNCIA

Invenção francesa, o piquenique ganhou muitos adeptos em 2020. Famílias, casais, amigos e até empresas buscaram encontros ao ar livre como alternativa para confraternizar. Antenada às tendências de mercado, Rachel Menezes tem incorporado nos empreendimentos de sua MZI espaços para atender hábitos e comportamentos do novo normal. O Uniplace, que está sendo construído no quadrilátero mais cool de Jardim Camburi, conta com um Pic Nic Park próprio. O espaço foi desenvolvido como mais uma alternativa de lazer no prédio, oferecendo área verde e proximidade com a natureza.

FESTA EM CASA

Bianca Nicchio comemorando idade nova, em casa, ao lado da família Crédito: Divulgação

APOIO A CAUSAS NACIONAIS

Justino Brunelli, diretor-presidente das três empresas do Grupo Aegea no Espírito Santo – Ambiental Serra, Vila Velha e Cariacica -, se orgulha de fazer parte de uma companhia que atua diretamente para a preservação e a conservação dos recursos naturais com o trabalho do dia a dia no Espírito Santo, voltado para a universalização do esgotamento sanitário nos municípios, mas também apoiando causas nacionais importantes. Um exemplo é o apoio a uma conferência virtual voltada para arrecadação de recursos para projetos de desenvolvimento sustentável da Floresta Amazônica.

RR FLASHS

Josy Côgo comemora seus 40 anos com festa para 40 convidados, neste sábado (06), no Copacabana Palace, Rio de Janeiro. Feliz aniversário!

O cirurgião do aparelho digestivo, Dr. Felipe Mustafá Crédito: Thuanny Louzada

O cirurgião do aparelho digestivo, Dr. Felipe Mustafá, comemora: sua clínica está de endereço novo, em Santa Lúcia, Vitória.

Karina Mazzini e Rubia Galvão partem para dias de sossego no clima agradável em Pedra Azul, no feriadão de carnaval.

Humberto Pinto e Jéssica Polese embarcam, na sexta-feira (12) para passar os dias de carnaval na paradisíaca Cumuruxatiba, na Bahia.

Emar Batalha aposta em joias coloridas, alegres e vibrantes para os dias de verão. "A natureza nos proporciona tantas opções de cores que fica ainda mais prazeroso a criação de joias”, afirma a designer de joias. Entre os destaques, pedras como turmalina rosa, safira negra, diamantes e esmeraldas, que são transformados em braceletes, pulseiras e anéis elegantes e delicados. Além disso, o mar é outro berço para nós, onde as pérolas e conchas são os itens desejo”.

Gian Zucoloto segue para São Paulo com a esposa Thaynara e a filha Isabela no feriado de carnaval.