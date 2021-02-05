Confira dicas para quem quer começar a investir em 2021

Orçamento, finanças pessoais e investimento: como se organizar em 2021 Crédito: Yeko Photo Studio

O ano já está a todo vapor e para quem quer organizar a vida financeira, mais ainda está sem saber por onde começar, o assessor de investimentos, Bruno Boulanger, da Golden Investimentos, orienta primeiro fazer uma lista com seus objetivos de vida para começar, como: fazer uma viagem, comprar um imóvel ou um carro, por exemplo.

Com os gastos planejados é possível definir o montante que será investido todo mês. “O ideal é que seja entre 10 e 20% da renda. Recomenda-se, principalmente, formar uma reserva de dinheiro voltada para cobrir despesas com emergências. Uma sugestão seria guardar entre 6 e 12 vezes o valor das suas despesas mensais para qualquer imprevisto”, orienta.

ARTE

Ana Paula Castro, Léo Bahia e Stella Miranda: na abertura da exposição “Alencar Loch – Pinturas recentes”, primeira mostra individual do artista no ES Crédito: Mônica Zorzanelli

DIREITO NOTA 10

O curso de Direito da Faesa, que já traz na bagagem o Selo OAB Recomenda e nota máxima no ENADE, acaba de firmar um importante convênio com a Escola Superior de Advocacia da OAB-ES. O Centro Universitário foi selecionado como instituição certificadora dos cursos de pós-graduação que serão ofertados para os advogados capixabas em 2021. Serão seis cursos de pós-graduação em várias áreas do Direito e a FAESA será responsável pela certificação dos cursos realizados na Grande Vitória e no Norte do Estado

EXPOSIÇÃO

Carol Veiga e Arlindo Porto Crédito: Divulgação

EMPREGO E PANDEMIA

Mais de 9 milhões de trabalhadores tiveram jornada e salário reduzidos ou contrato suspenso em 2020, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O advogado trabalhista Leonardo Ribeiro afirma que os empregados que tiveram contrato suspenso ou salário reduzido têm direito à estabilidade no emprego pelo mesmo período em que tiveram o contrato suspenso ou a redução de salário. “Essa medida só não é válida quando o funcionário é demitido por justa causa. Já os trabalhadores que não fizeram acordos podem ser dispensados normalmente”, afirma Ribeiro.

TERAPEUTA HOLÍSTICA

Bruna Buaiz: depois de estudos de terapias holísticas, em São Paulo, a bela volta a atender no ES Crédito: Mônica Zorzanelli

ALUNOS DO ES CONQUISTAM BOLSA INTEGRAL EM SAMPA

Dois jovens capixabas, bolsistas atendidos pelo Instituto Ponte (IP), acabam de ser aprovados em uma das faculdades de maior prestígio no país: o Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper), de São Paulo. Matheus Barcellos Leite, 17 anos, e Arthur Santos Pansini, 18 anos, ganharam bolsa integral - incluindo moradia e auxílio alimentação - para estudar na instituição, que faz parte do seleto grupo de 2% das faculdades que obtiveram nota máxima em recente avaliação do Ministério da Educação (MEC).

ALMOÇO

Suely Faiçal e Elisa Soares: encontro na Praia do Canto Crédito: Mônica Zorzanelli

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

A Marca Ambiental, pioneira no Estado em soluções completas para resíduos, lança a Cartilha de Educação Ambiental. O documento de 47 páginas tem o intuito de levar informação e sanar as principais dúvidas relacionadas aos resíduos sólidos, bem como orientações sobre os cuidados, vantagens da coleta seletiva, o papel dos aterros sanitários e a importância da reciclagem e da destinação final correta dos resíduos. Segundo o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil, lançado no final de 2020, da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE), a quantidade de resíduos sólidos urbanos destinados inadequadamente no Brasil aumentou 16% em relação a 2010. O montante passou de 25,3 milhões de toneladas por ano em 2010 para 29,4 milhões de toneladas por ano em 2019.

ANIVERSÁRIO

Claudia Colodetti e Rafaela Pretti: celebrando 7 anos de sucesso de clínica médica e estética em Vitória Crédito: Divulgação

IOGA NA PRAIA

Praticar ioga na praia é a melhor maneira de começar seu dia, com uma oportunidade incrível para se conectar com a natureza. Pensado nisso, neste sábado (06) acontece o Shopping Vitória convida o Bodytech na Praia, com uma aula de ioga, a partir de 8 horas, no Épico Beach Bar.

DEGUSTAÇÃO

Joana e Rodrigo Barbosa, Gustavo Rezende e Lorena Perdigão: manhã de degustação de doces portugueses em estande de novo empreendimento, na Praia do Suá Crédito: Divulgação

RR FLASHS

Dudu Lindenberg é o novo diretor de Inovação e Novos Negócios da Rede Gazeta.

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, e a secretária municipal de Saúde, Thais Cohen, visitaram nesta quarta-feira a Afecc (Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer) e o Hospital Santa Rita, onde foram recebidos pela presidente da entidade Marilucia Dalla. A ideia é compartilhar projetos nos âmbitos assistenciais, formação profissional e tecnológicos para garantir melhor assistência aos pacientes da Capital.

Eliane Bianchi e Pamella Hérpio convidam para bazar beneficente em prol da Associação Maria Mãe dos Pobres (AMMP), de 26 de fevereiro a 3 de março, no Pátio Praia, na Praia do Canto. Serão arrecadados roupas e sapatos de todos os sexos e idades.

Será lançado nesta sexta-feira (05) o livro " Abale suas estruturas e recupere sua autoestima" da capixaba Rafaela Stelzer. O livro pode ser encontrado nas principais lojas online.