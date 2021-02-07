Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Renata Rasseli

FOTOS: a moda no "novo normal" é celebrar sem aglomeração

Devido à pandemia, o almoço fora de casa, seja para comemorar um aniversário ou um novo negócio, só é permitido entre poucos e seguindo todos os protocolos sanitários

Públicado em 

07 fev 2021 às 02:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Carolina Machado e Mariana Perim
Caroline Machado e Mariana Perim: celebrando a amizade em almoço na Praia do Canto Crédito: Mônica Zorzanelli
Com quase um ano de pandemia, o "novo normal" é uma realidade. As festas são menores, a melhor opção é sempre por programas em lugares abertos e arejados e "ficar grudado" não é recomendado. Sendo assim, os almoços fora de casa, seja a trabalho ou para celebrar um aniversário, também virou programinha de "poucos e bons". Álcool em gel na mão, máscara até a hora do prato ser servido e distanciamento entre as mesas fazem parte do ritual desse novo momento, até que todos sejam vacinados. 
Neste final de semana, a nossa fotógrafa Mônica Zorzanelli circulou por restaurantes badalados da Ilha e "flagrou" pequeninas celebrações do "novo normal". Confira as fotos: 
Andrea Pessanha - Lucyana Junger - Denise Dadalto- Magui Queiroz e Marcia Santos
Andrea Richa, Lucyana Junger, Denise Dadalto,  Magui Queiroz e Márcia Santos Crédito: Mônica Zorzanelli
Cristina Frechiani e Juliana Ferraz
Cristina Frechiani e Juliana Ferraz Crédito: Mônica Zorzanelli
Renata e a mãe Maria Jose Pimentel
Renata e a mãe Maria Jose Pimentel Crédito: Mônica Zorzanelli
Ivan Aguilar e Eliane Bianchi
Ivan Aguilar e Eliane Bianchi Crédito: Mônica Zorzanelli

Celebrando no "novo normal"

RR FLASHS

José Carlos Rizk Filho, presidente da OAB-ES
José Carlos Rizk Filho, presidente da OAB-ES Crédito: Divulgação
O presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, acaba de inaugurar o serviço de vans da OAB-ES que vai atender advogados do Sul e Norte do Estado. A iniciativa faz parte do projeto da Ordem de valorização do interior, promovendo ações que contribuam de forma eficaz para dar celeridade ao trabalho dos advogados que moram em outros municípios do Espírito Santo. São duas rotas. A primeira, a rota Sul, já foi inaugurada (Castelo, Cachoeiro de Itapemirim e Guarapari, com chegada em Vitória). Nesta terça-feira (9/02) será a vez da Rota Norte (Nova Venécia, Barra de São Francisco e Colatina, também com chegada em Vitória). O retorno acontece sempre às 17 horas.
Maely Coelho comemora: sua operadora de saúde, a Medsênior,  inicia projetos sociais em Vitória, Belo Horizonte, Contagem e Curitiba
A advogada Flavia Brandão, presidente do Instituto Brasileiro de Direito da Família no Espírito Santo (IBDFAM-ES), é uma das integrantes da recém-criada Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e do Assédio Sexual da Justiça Federal do Espírito Santo.
A farmacêutica Raigna Vasconcelos acabou de desenvolver um produto exclusivo para a clínica comandada pela dermatologista Priscila Passamani. O mimo, produzido nos laboratórios da Farmácia Alquimia, vai potencializar os cuidados com a área dos olhos e será entregue aos pacientes.
Os administradores Giovani Borgo Sardi, Ricardo Martinelli de Medeiros e Herickson Rubim Rangel foram os nomes eleitos para assumir o cargo de conselheiros efetivos no Conselho Regional de Administração do Espírito Santo (CRA-ES). Eles vão atuar na função até 2024 e já tomaram posse.

MAIS COLUNAS RR

Mais de 90% dos brasileiros preferem comprar perto de casa

Confira dicas para quem quer começar a investir em 2021

Santa Teresa prepara decoração de Páscoa com participação de moradores

Modelo do ES estreia em carreira internacional em desfile da Chanel

Cancún e Lisboa são os destinos mais comprados para o 1º semestre de 2021

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Gastronomia Coronavírus no ES OMS Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Ninguém deveria morrer servindo à causa da paz': o militar brasileiro em missão da ONU na zona de conflito entre Hezbollah e Israel
Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados