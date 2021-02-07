FOTOS: a moda no "novo normal" é celebrar sem aglomeração

Caroline Machado e Mariana Perim: celebrando a amizade em almoço na Praia do Canto Crédito: Mônica Zorzanelli

Com quase um ano de pandemia, o "novo normal" é uma realidade. As festas são menores, a melhor opção é sempre por programas em lugares abertos e arejados e "ficar grudado" não é recomendado. Sendo assim, os almoços fora de casa, seja a trabalho ou para celebrar um aniversário, também virou programinha de "poucos e bons". Álcool em gel na mão, máscara até a hora do prato ser servido e distanciamento entre as mesas fazem parte do ritual desse novo momento, até que todos sejam vacinados.

Neste final de semana, a nossa fotógrafa Mônica Zorzanelli circulou por restaurantes badalados da Ilha e "flagrou" pequeninas celebrações do "novo normal". Confira as fotos:

Andrea Richa, Lucyana Junger, Denise Dadalto, Magui Queiroz e Márcia Santos Crédito: Mônica Zorzanelli

Cristina Frechiani e Juliana Ferraz Crédito: Mônica Zorzanelli

Renata e a mãe Maria Jose Pimentel Crédito: Mônica Zorzanelli

Ivan Aguilar e Eliane Bianchi Crédito: Mônica Zorzanelli

Celebrando no "novo normal"

RR FLASHS

José Carlos Rizk Filho, presidente da OAB-ES Crédito: Divulgação

O presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, acaba de inaugurar o serviço de vans da OAB-ES que vai atender advogados do Sul e Norte do Estado. A iniciativa faz parte do projeto da Ordem de valorização do interior, promovendo ações que contribuam de forma eficaz para dar celeridade ao trabalho dos advogados que moram em outros municípios do Espírito Santo. São duas rotas. A primeira, a rota Sul, já foi inaugurada (Castelo, Cachoeiro de Itapemirim e Guarapari, com chegada em Vitória). Nesta terça-feira (9/02) será a vez da Rota Norte (Nova Venécia, Barra de São Francisco e Colatina, também com chegada em Vitória). O retorno acontece sempre às 17 horas.

Maely Coelho comemora: sua operadora de saúde, a Medsênior, inicia projetos sociais em Vitória, Belo Horizonte, Contagem e Curitiba

A advogada Flavia Brandão, presidente do Instituto Brasileiro de Direito da Família no Espírito Santo (IBDFAM-ES), é uma das integrantes da recém-criada Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e do Assédio Sexual da Justiça Federal do Espírito Santo.

A farmacêutica Raigna Vasconcelos acabou de desenvolver um produto exclusivo para a clínica comandada pela dermatologista Priscila Passamani. O mimo, produzido nos laboratórios da Farmácia Alquimia, vai potencializar os cuidados com a área dos olhos e será entregue aos pacientes.