Tradicional torneio do ES inclui jogos de beach tênis em 2021

Tênis Crédito: Pixabay

O tradicional Torneio de Tênis da Aldeia começa neste sábado, na Aldeia da Praia, com uma novidade: a inclusão do beach tênis. O time de Valor, que reúne os atletas amadores da Valor Investimentos, terá como representante Paulo Henrique Corrêa, que participa no saibro. O torneio termina na terça-feira com entrega de troféus, prêmios e brindes.

ANIVERSÁRIO

Moyses Nader comemorou idade nova ao lado da sua Gracinha, das filhas Belisa e Stephanie e a neta Sophia. Crédito: Divulgação

BEACH TÊNIS É FEBRE

Uma competição de beach tênis vai movimentar o Espírito Santo. Nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro e 5, 6 e 7 de março, o Circuito Beach Tennis vai agitar o Shopping Vitória. A montagem do evento começa logo depois do carnaval. O evento, realizado em dois finais de semana, conta com mais de 200 atletas inscritos de diversas categorias da modalidade.

A competição será acirrada, de acordo com um dos organizadores do evento, Renato Grijó. “A disputa será grande em todas as categorias, porque os melhores atletas do estado estão inscritos, além de estar vindo atletas de fora do Espírito Santo”, diz.

AMIGAS

Itala Monti e Solana Marianelli: noite gourmet na Praia do Canto Crédito: Mônica Zorzanelli

MÚSICA, LITERATURA E TEATRO

Um encontro de música clássica, literatura e teatro estreia na próxima quinta-feira (18), às 20h, pelo youtube. O show “voz e violino” é uma apresentação das escritoras Meiriele Lemos e Aline Dias junto aos músicos Lucas Azevedo e Felipe Ribeiro. Os artistas escolheram como cenário o Morro do Bonfim, em Vitória, e construíram em conjunto o roteiro e a direção. A captação ficou por conta do fotógrafo e cinegrafista Ademir Ribeiro, que também assina a fotografia.

Durante a apresentação, as escritoras declamam textos de autoria própria enquanto os músicos tocam violino. O conjunto se integra no ritmo, de modo que as leituras e a música se encaixam no tempo, ainda que só um pequeno trecho do espetáculo seja cantado. O repertório musical passeia pela música clássica, mas traz surpresas, como um arranjo de funk carioca para violinos, e uma homenagem ao compositor capixaba Sérgio Sampaio. Os musicistas são integrantes da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, e propuseram arranjos especiais para a apresentação.

PRAIA DO CANTO

Estefania Milanez e Kaiky Plaster: em lançamento de novo cardápio na Praia do Canto Crédito: Mônica Zorzanelli

SEM MEDO DE PERDER O DOCUMENTO

Vai aproveitar o carnaval para viajar e não quer se preocupar com a possibilidade de perda de um documento? A cópia autenticada pode ser a solução. Feita em cartório, trata-se de uma reprodução do documento original que, validada pela Lei 2.148, passa a ter o mesmo valor legal do documento. A resolução ANTT n. 4.308/2014 garante a validade da cópia em todo o território nacional. “O procedimento começa com uma cópia do documento original. O escrevente confere a reprodução com o documento original e então é colocado um selo de autenticidade, com carimbo e assinatura do conferente”, explica o Diretor do Tabelionato de Notas do Sinoreg-ES, Diniz Cypreste de Azevedo.

COQUETEL

Talita Carvalho e Dani Ewald Crédito: Mônica Zorzanelli

CENTRO DE VITÓRIA 1

Pela primeira vez, o Museu de Arte do Espírito Santo (Maes) recebe duas exposições ao mesmo tempo. Presencialmente, a exposição “Vix – estórias capixabas” está em cartaz até dia 3 de março, das 10h, às 16h. Inaugurando o formato online no Maes, o Projeto Tirante está em cartaz pelo site www.tirante.org e nas redes sociais do Museu. Vix tem curadoria do mineiro Julio Martins, e Tirante foi organizada pela artista e arquiteta Clara Sampaio. Ambas as exposições reúnem vários artistas em propostas transdisciplinares.

CENTRO DE VITÓRIA 2

Na Galeria Homero Massena, uma exposição coroa o projeto “Fórum da Imagem”, proposto durante a pandemia e executado online. Presencialmente, de 10h às 16h, de segunda a sexta-feira, visitantes podem adquirir o catálogo do Fórum, que traz textos críticos sobre arte contemporânea, um acervo de imagens urgentes e uma proposta de construção artística coletiva: destacando as imagens ao fim do catálogo, o leitor pode montar novas imagens e propostas.

PONTE AÉREA

A Secretaria da Cultura do Espírito Santo celebra uma parceria com a Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo na plataforma online Cultura em Casa. Toda quarta-feira, um artista capixaba terá seu trabalho exibido na plataforma paulista pelas próximas 12 semanas. O primeiro foi o músico André Prando, no dia 10. As apresentações exibidas são resultado do Edital Emergencial da Cultura, lançado em 2020, e também estão disponíveis na plataforma capixaba culturaconecta.es.gov.br.

REINAUGURAÇÃO

Andre Berçam: na reinauguração do Food Hall, na Praia do Canto Crédito: Léo Gurgel

RR FLASHS

André Poubel, Fabiana Croce, Mariana Sandri, Renata Gomes e Sany Delanna estão no Caparaó para os dias de folia.

Nossa jornalista Silvana Holzmeister está de volta a L'Officiel Brasil, no ano que a revista comemora 100 anos.

Pietro Di Marcos comemora neste sábado (13) 60 anos de idade e 39 anos de prestação de serviços no ES. Parabéns!

Pablo Carneiro e Beatriz Barbosa convidam para a abertura da exposição "Nem o céu e o limite", nos dias 06 e 07 de março, no Cerimônial Casa Di Lucca Jardins, em Vila Velha.