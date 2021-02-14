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Renata Rasseli

Exportações no ES fecharam em janeiro estáveis em relação a 2020

Os principais produtos com alta foram minério de ferro (21%), ferro e aço (17%), petróleo (15%), cal e cimento (14%) e o café (10%), informa o Sindiex

Públicado em 

14 fev 2021 às 02:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Data: 29/12/2020 - ES - Vitória - Embarque de minério de ferro no Porto de Tubarão - Editoria: Economia - Foto: Fernando Madeira - GZ
Embarque de minério de ferro no Porto de Tubarão  Crédito: Fernando Madeira
As exportações capixabas fecharam em janeiro estáveis em relação ao ano de 2020. Quem conta é o presidente do Sindiex, Sidemar Acosta, ao pontuar que há uma tendência de aumento nas operações com a retomada de projetos e da economia. Com um total de US$ 476 milhões exportados pelo Espírito Santo, os principais produtos com alta foram minério de ferro (21%), ferro e aço (17%), petróleo (15%), cal e cimento (14%) e o café (10%).

NOITE DE VINHO

Dani Mendes e Ivan Aguilar: m degustação de vinhos na loja do estilista
Dani Mendes e Ivan Aguilar: em degustação de vinhos na loja do estilista Crédito: Divulgação

CRIS SAMORINI EM BRASÍLIA

A agenda da presidente da Findes, Cris Samorini, está intensa nos próximos dias. Na semana depois do carnaval, de 22 a 24, ela vai a Brasília, para agendas na CNI (Confederação Nacional da Indústria), ABDI (Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial), Embaixada Britânica e Ministério da Economia.

CRIS SAMORINI EM BRASÍLIA 2

No Ministério da Economia, Cris Samorini estará com o secretário de Ambiente de Negócios e Competitividade do Ministério da Economia, Jorge Luiz de Lima, também conhecido como o CEO do Custo Brasil. Tratarão de temas para desburocratização e estímulo aos investimentos. Na Embaixada Britânica, Cris conversará sobre possibilidades de investimentos no ES.

FÉRIAS EM FAMÍLIA

Cesinha e Adriana Saade e os filhos Isabela e César Neto: férias na praia de Taipu de Fora, Maraú, Bahia
Cesinha e Adriana Saade e os filhos Isabela e César Neto: férias na praia de Taipu de Fora, Maraú, Bahia Crédito: Divulgação

CUIDADOS PÓS-COVID

Cansaço, dificuldade para respirar e fraqueza muscular. Estes sintomas são comuns a quem foi contaminado pela Covid-19, mas pouca gente se dá conta de que é necessário tratá-los por meio da fisioterapia cardiopulmonar. Quem dá o alerta é uma especialista no assunto. Carla Nogueira Dias vai além: desânimo e depressão também são sintomas do pós Covid que merecem muita atenção. Fisioterapeuta cardiopulmonar há 17 anos, Carla viu crescer, exponencialmente, em sua clínica especializada, o número de pacientes relatando o problema. De cada três pessoas que a procuram, duas estão vivendo o pós-Covid. ”Normalmente o paciente pós Covid-19 me procura já debilitado, e com baixa qualidade de vida. Realizo uma avaliação criteriosa para identificar seus principais sintomas, e o tratamento consiste em melhorar a sua queixa principal, recuperando as alterações funcionais, como fraqueza muscular respiratória e periférica (braços e pernas), além do baixo condicionamento cardiopulmonar. Costumo dizer que, muitas vezes, a reabilitação cardiopulmonar devolve o paciente para o seu dia a dia bem melhor do que antes da doença."

VISITA

Dorion Soares e Renato Belo
O joalheiro Dorion Soares e Renato Belo, um apreciador de joias exclusivas: encontro na Aleixo Neto Crédito: Divulgação

COMÉRCIO INDEVIDO DE DADOS

Desde o ano passado, foram iniciados processos jurídicos com base na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), com relação à empresas que vendiam dados pessoais de consumidores, que, segundo levantamento feito por uma empresa mundial especializada em segurança cibernética, iam desde R$ 2,67 até mais de R$4 mil. O advogado empresarial Eduardo Sarlo, diz que a lei garante ao titular dos dados o poder sobre trânsito e uso das informações pessoais e prevê multas para o uso indevido desses dados. “Ela prevê a aplicação de sanções administrativas como advertências; multas simples, de até 2% do faturamento da pessoa jurídica, grupo ou conglomerado no Brasil; multa diária; publicização da infração e bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regularização”, complementa.

PRAIA DO CANTO

Brunela Ribeiro
Brunela Ribeiro: em noite badalada na Ilha Crédito: Léo Gurgel

NOVO PONTO DO AGRONEGÓCIO

Os empresários Carlos Augusto Cardoso e Reginaldo Sartori estão às voltas com os últimos preparativos para a inauguração da quinta unidade da Terra Nova, loja especializada em agronegócio, em Linhares. Com a expansão, a dupla visa diversificar as culturas, oferecendo produtos voltados para a horticultura e cultivo de itens como banana, mamão e café conilon, além de pastagem, sementes de milho e melancia, por exemplo, e defensivos agrícolas. As regiões a serem alcançadas com essa nova unidade são: Jacupemba (Aracruz), Sooretama, Rio Bananal, Marilândia, Jaguaré, Vila Valério e São Mateus.

RR FLASHS

A empresária Roberta Drummond e a arquiteta Sheila Basílio
A empresária Roberta Drummond e a arquiteta Sheila Basílio Crédito: Divulgação
A empresária Roberta Drummond, o marido João Eugênio Modenesi e os filhos Lauro e João Vitor estão descansando na Bacutia, em Guarapari, durante o feriado.  Após o descanso, ela retorna a Vitória para comandar os últimos preparativos do novo showroom de sua Innovare no Shopping Day by Day, ao lado da arquiteta Sheila Basílio, que é quem assina o projeto.
Rodrigo e Joana Barbosa escolheram o refúgio das montanhas capixabas para repor as energias nos dias de carnaval. O casal segue acompanhado dos filhos para a casa da família em Pedra Azul. Ao retornarem, dão continuidade aos projetos e lançamentos de 2021 da sua construtora.
O diretor da Workline Soluções, Danilo Urbano comemora aniversário em pleno carnaval, neste domingo (14). Para festejar, ele segue com a esposa Karine Albani e os filhos, para Natal, Rio Grande do Norte, onde se hospeda no resort Ocean Palace.
A arquiteta Bruna Sander seguiu para o Sul da Bahia neste carnaval. Além de aproveitar dias de descanso em Prado, a profissional ainda vai apresentar projeto que está desenvolvendo para um lar em Nova Viçosa, município baiano.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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