Cafeteria famosa da Praia do Canto reabre com espaço ao ar livre

Margô Loureiro, Djan Bastos, Hayana Davies, Francisco Guasti e Leandro Bastos: em noite de reabertura, na Praia do Canto Crédito: Mônica Zorzanelli

na concorrida Rua Afonso Cláudio, na Praia do Canto, em Vitória. O menu também ganhou novidades, além dos tradicionais café e lanches. A casa terá o serviço de café da manhã e almoço, com pratinhos quentes. Famoso point da Praia do Canto, o Café Bamboo reabriu suas portas nesta terça-feira (1º) com novo espaço. Depois de 5 meses sem atendimento presencial devido à pandemia do coronavírus, a casa ganhou uma área ao ar livre, chamada de Bamboozal, no estacionamento do vizinho, o salão de Francisco Guasti, na concorrida Rua Afonso Cláudio, na Praia do Canto, em Vitória.O menu também ganhou novidades, além dos tradicionais café e lanches. A casa terá o serviço de café da manhã e almoço, com pratinhos quentes.

Rose Tristão e Isabela Pantaleão: no novo espaço da Praia do Canto. Crédito: Mônica Zorzanelli

A gestão do negócio também ganhou reforço: a dupla Djan e Leandro Bastos, que comanda o Bamboo, se uniu à dupla do Santíssimo, point de Vila Velha, Margô Loureiro e Hayana Davies. RR prestigiou a pré-abertura do Bamboozal, na última segunda-feira (31), que reuniu poucos convidados, seguindo todos os protocolos sanitários.

Rafael Butilheiros e Matheus Ribeiro: conferindo as novidades de cafeteria na Praia do Canto Crédito: Mônica Zorzanelli

PARA LEMBRAR WALESKA, A RAINHA DA FOSSA

O jornalista e escritor José Roberto Santos Neves participa de uma live em homenagem à saudosa cantora Waleska nesta quinta, às 20h, a convite do espaço dedicado à cantora no Instagram. Capixaba de Afonso Cláudio, Waleska fez carreira na música romântica e recebeu de Vinicius de Moraes o título de “Rainha da Fossa”: “Waleska tem a canção certa para a dor exata”, disse o Poetinha. Se estivesse viva, Waleska completaria 79 anos no próximo dia 29 de setembro.

VEM AÍ O FESTIVAL DE MÚSICA ERUDITA

Você sabia que o Fórum Brasileiro de Ópera, Dança e Música, lançado em 2020, formado por artistas consagrados de todo o Brasil, como a bailarina Ana Botafogo e o pianista Nelson Freire, conta como membro fundador o produtor capixaba Tarcísio Santório?

E ele está a mil por hora na produção da oitava edição do Festival de Música Erudita que, neste ano, acontece todo de forma online em novembro, por conta da pandemia. O lado bom dessa história é que, desta vez, o mundo inteiro, poderá conferir de forma online a programação sempre intensa e criativa com a presença de artistas nacionais e internacionais. A transmissão será mundial.

LIVE DE ANIVERSÁRIO

Flavia Mendonça Crédito: Divulgação

Depois de 5 meses em quarentena com a família, a cantora Flavia Mendonça volta com seu axé numa data pra lá de especial: seu aniversário, no próximo domingo (6), às 16h, no Youtube. Com banda completa, a live vai relembrar os hits baianos que marcaram a década de 90, além, claro, das canções autorais do seu CD "Proposta Indecente".

ENCONTRO

Elayne Borel e Dani Leonel : em evento de mulheres de negócios Crédito: All Live

EDUCAÇÃO EM PAUTA

Fábio Portela, diretor-presidente do UP Centro Educacional, comemora mais uma conquista do grupo. A unidade de Jardim Camburi agora irá funcionar em um novo espaço. Os obras já estão a todo vapor e, com isso, todas as escolas do UP passarão a estar instaladas em imóveis próprios. A nova unidade é mais ampla, com mais de 3.800 m² de área construída, moderna e mais confortável para receber os alunos. São mais de 4.500 estudantes nas quatro unidades da Grande Vitória. A data de início das aulas na nova unidade será anunciada em breve nos canais oficiais.

ARQUITETURA EM LIVE