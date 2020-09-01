Galeria famosa do ES muda de endereço e inaugura nova exposição

Inauguração da nova sede da Oá Galeria, na Avenida César Hilal, em Vitória Crédito: Mônica Zorzanelli

Inaugurada em abril de 2007 a OÁ Galeria – Arte Contemporânea, sob a direção de Thais Hilal, abre as portas neste mês em novo endereço, com uma exposição inédita de Hilal Sami Hilal. O espaço deixou o bairro Consolação, em Vitória, onde o casal reside, e está instalado na famosa Avenida César Hilal, exatamente em frente à Secretária de Estado da Educação (Sedu). "O imóvel era da família e sempre foi alugado. Pensamos em inaugurar o espaço em março, mas aí veio a pandemia e neste mês abrimos para visitas exclusivas e guiadas", conta Thais.

Obra inédita de Hilal Sami Hilal: "É a mesma, só mudam as" Crédito: Mônica Zorzanelli

A exposição em cartaz na galeria conta com a obra inédita "É a mesma, só mudam as", de 2020. "Essa obra é uma homenagem a Dr. Luiz Buaiz", conta Hilal.

Mônica Zorzanelli, Renata Rasseli, Hilal Sami Hilal e Thais Hilal: visita exclusiva da coluna ao novo espaço Crédito: Mônica Zorzanelli

Desde sua formação a OÁ Galeria movimenta o cenário das artes contemporânea no Estado com palestras, workshops, sessões de cinema e bate-papos com artistas e exposições.

Novo endereço e nova exposição da Oá Galeria

SOLIDARIEDADE NA PANDEMIA

A solidariedade tem feito a diferença na pandemia. Na última quinta-feira (27), uma parceria provou novamente isso, com a entrega da primeira casa reformada do projeto Saúde Habitacional, uma parceria do Instituto Unimed Vitória com as associações Ateliê de Ideias e Onze8.

A iniciativa está promovendo melhorias nas residências de várias famílias em situação de vulnerabilidade social em Vitória. Dona Renata dos Santos, que mora com mais oito familiares, no bairro Gurigica, foi a contemplada desta quinta. Participaram da entrega a diretora de Recursos Próprios da Unimed Vitória, Karla Toríbio, e o diretor de Provimentos de Saúde da cooperativa, Rodrigo de Freitas.

“Essa é mais uma importante ação do Instituto Unimed Vitória, reforçando o nosso jeito de cuidar não somente com os nossos pacientes, mas com a comunidade de forma geral. E estamos falando de melhorias numa área muito importante: o saneamento e as condições de moradia. É um projeto que está começando, mas que terá amplitude e longevidade, por orientação do nosso diretor-presidente”, destaca Rodrigo de Freitas.

No primeiro momento, serão 43 pessoas beneficiadas diretamente, sendo 31 moradores das quatro residências contempladas e 14 trabalhadores locais que atuam nas reformas das casas.

RECONHECIMENTO NACIONAL

As unidades da Aegea no Espírito Santo, Ambiental Serra e Ambiental Vila Velha, responsáveis pelo sistema de esgotamento sanitário nos municípios de Serra e Vila Velha, respectivamente, são as primeiras empresas do Grupo Aegea a conquistarem o Selo Resgata - Selo Nacional de Responsabilidade Social pelo Trabalho no Sistema Prisional. Justino Brunelli comemora a conquista, que reforça a responsabilidade social das empresas e seu compromisso em promover ações de cidadania.

O selo, conferido pelo Ministério da Justiça, pela Segurança Pública e pelo Departamento Penitenciário Nacional, representa o reconhecimento público e social das empresas e organizações do país que incorporam em suas equipes de trabalho detentos, que cumprem penas alternativas à prisão, ou egressos do sistema prisional.

SUCESSO CAPIXABA

Igor Sousa e Rafael Miranda não param de inovar com a Origens. Parcerias de sucesso e lançamentos exclusivos são alguns exemplos de iniciativas que têm consagrado a marca como uma das principais grifes do Espírito Santo com sucesso nacional. E como sair na frente faz parte do DNA dessa dupla de empreendedores, eles acabam de anunciar mais uma novidade: uma linha de peças para prática de esportes, com proteção UV50. A coleção "Inspire" chegou às lojas nesta sexta-feira (28) com T-shirts, regatas, blusas de manga longa, tops e saias.

PARCERIA SAUDÁVEL

A parceria de Eduarda Buaiz com a personal trainer Cris Marão tem garantido bons resultados para os colaboradores da Buaiz Alimentos. Há 40 dias, um grupo de 51 profissionais de diferentes áreas da empresa começou a participar do Desafio Movimente-se, tendo a oportunidade de receber consultoria gratuita para exercícios físicos on-line. Além de incorporar a atividade em suas rotinas, alguns relatam outros benefícios como perda de até dez quilos, melhora no sono e mais disposição no dia a dia.

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