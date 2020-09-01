Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Renata Rasseli

Galeria famosa do ES muda de endereço e inaugura nova exposição

Funcionando desde 2007 no bairro Consolação, a OÁ Galeria está em novo endereço, na Avenida César Hilal, com mostra inédita de Hilal Sami Hilal

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

01 set 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Inauguração da nova sede da Galeria Oá, na Avenida César Hilal, em Vitória
Inauguração da nova sede da  Oá Galeria, na Avenida César Hilal, em Vitória Crédito: Mônica Zorzanelli
Inaugurada em abril de 2007 a OÁ Galeria – Arte Contemporânea, sob a direção de Thais Hilal, abre as portas neste mês em novo endereço, com uma exposição inédita de Hilal Sami Hilal. O espaço deixou o bairro Consolação, em Vitória, onde o casal reside, e está instalado na famosa Avenida César Hilal, exatamente em frente à Secretária de Estado da Educação (Sedu). "O imóvel era da família e sempre foi alugado. Pensamos em inaugurar o espaço em março, mas aí veio a pandemia e neste mês abrimos para visitas exclusivas e guiadas", conta Thais. 
Inauguração da nova sede da Galeria Oá, na Avenida César Hilal, em Vitória
Obra inédita de Hilal Sami Hilal:  "É a mesma, só mudam as" Crédito: Mônica Zorzanelli
A exposição em cartaz na galeria conta com a obra inédita "É a mesma, só mudam as", de 2020. "Essa obra é uma homenagem a Dr. Luiz Buaiz", conta Hilal.
Inauguração da nova sede da Galeria Oá, na Avenida César Hilal, em Vitória
Mônica Zorzanelli, Renata Rasseli, Hilal Sami Hilal e Thais Hilal: visita exclusiva da coluna ao novo espaço Crédito: Mônica Zorzanelli
Desde sua formação a OÁ Galeria movimenta o cenário das artes contemporânea no Estado com palestras, workshops, sessões de cinema e bate-papos com artistas e exposições.

Novo endereço e nova exposição da Oá Galeria

SOLIDARIEDADE NA PANDEMIA

A solidariedade tem feito a diferença na pandemia. Na última quinta-feira (27), uma parceria provou novamente isso, com a entrega da primeira casa reformada do projeto Saúde Habitacional, uma parceria do Instituto Unimed Vitória com as associações Ateliê de Ideias e Onze8.
A iniciativa está promovendo melhorias nas residências de várias famílias em situação de vulnerabilidade social em Vitória. Dona Renata dos Santos, que mora com mais oito familiares, no bairro Gurigica, foi a contemplada desta quinta. Participaram da entrega a diretora de Recursos Próprios da Unimed Vitória, Karla Toríbio, e o diretor de Provimentos de Saúde da cooperativa, Rodrigo de Freitas.
“Essa é mais uma importante ação do Instituto Unimed Vitória, reforçando o nosso jeito de cuidar não somente com os nossos pacientes, mas com a comunidade de forma geral. E estamos falando de melhorias numa área muito importante: o saneamento e as condições de moradia. É um projeto que está começando, mas que terá amplitude e longevidade, por orientação do nosso diretor-presidente”, destaca Rodrigo de Freitas.
No primeiro momento, serão 43 pessoas beneficiadas diretamente, sendo 31 moradores das quatro residências contempladas e 14 trabalhadores locais que atuam nas reformas das casas.

RECONHECIMENTO NACIONAL

As unidades da Aegea no Espírito Santo, Ambiental Serra e Ambiental Vila Velha, responsáveis pelo sistema de esgotamento sanitário nos municípios de Serra e Vila Velha, respectivamente, são as primeiras empresas do Grupo Aegea a conquistarem o Selo Resgata - Selo Nacional de Responsabilidade Social pelo Trabalho no Sistema Prisional. Justino Brunelli comemora a conquista, que reforça a responsabilidade social das empresas e seu compromisso em promover ações de cidadania.
O selo, conferido pelo Ministério da Justiça, pela Segurança Pública e pelo Departamento Penitenciário Nacional, representa o reconhecimento público e social das empresas e organizações do país que incorporam em suas equipes de trabalho detentos, que cumprem penas alternativas à prisão, ou egressos do sistema prisional.

SUCESSO CAPIXABA

Igor Sousa e Rafael Miranda não param de inovar com a Origens. Parcerias de sucesso e lançamentos exclusivos são alguns exemplos de iniciativas que têm consagrado a marca como uma das principais grifes do Espírito Santo com sucesso nacional. E como sair na frente faz parte do DNA dessa dupla de empreendedores, eles acabam de anunciar mais uma novidade: uma linha de peças para prática de esportes, com proteção UV50. A coleção "Inspire" chegou às lojas nesta sexta-feira (28) com T-shirts, regatas, blusas de manga longa, tops e saias.

PARCERIA SAUDÁVEL

A parceria de Eduarda Buaiz com a personal trainer Cris Marão tem garantido bons resultados para os colaboradores da Buaiz Alimentos. Há 40 dias, um grupo de 51 profissionais de diferentes áreas da empresa começou a participar do Desafio Movimente-se, tendo a oportunidade de receber consultoria gratuita para exercícios físicos on-line. Além de incorporar a atividade em suas rotinas, alguns relatam outros benefícios como perda de até dez quilos, melhora no sono e mais disposição no dia a dia.

EXCLUSIVO PARA MULHERES

Os médicos Marília Cani e Luziélio Alves Sidiney Filho estão na linha de frente da inauguração de mais uma unidade da Samp em Vitória, que acontece nesta terça, dia 1°. A nova Clínica da Mulher, como o próprio nome diz, tem foco na carteira feminina da operadora, oferecendo serviços em ginecologia, obstetrícia, mastologia e infertilidade. Para as gestantes, o espaço representa a garantia de cuidado integrado e multidisciplinar durante o pré-natal, uma etapa tão importante para a saúde de mãe e bebê.

Veja Também

Mulheres fazem mais uso das redes sociais como canal de vendas

Campanha Outubro Rosa terá programação virtual no ES

Paneleiras representam o ES em loja virtual de apoio ao turismo

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

cesar hilal Cultura Arte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Pão francês caseiro
Quer aprender a fazer pão de sal caseiro? Receita traz instruções passo a passo
Aniversário de 30 anos da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com "Fim de Expediente ao vivo e coquetel para convidados
Imagem de destaque
Vitória de Lula pode ser tão estratégica para Trump quanto a de Flávio Bolsonaro, diz professor Guilherme Casarões

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados