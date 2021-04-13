Falta iluminação pública em regiões de Vitória, como a Praça do Papa Crédito: Lucia da Silva | Leitora | A Gazeta

A população de Vitória continua sofrendo com o roubo dos fios de cobre que alimentam a iluminação pública da Capital. Desta vez o problema prejudica o bairro Enseada do Suá, entre o Shopping Vitória e a Praça do Papa, onde moradores reclamam da falta ou da diminuição da iluminação — o que pode gerar consequências na segurança dos populares. Os roubos têm se transformado em dor de cabeça para a Prefeitura de Vitória , que alega um prejuízo de R$ 70 mil mensais.

De acordo com a leitora Lucia da Silva, que fez o registro da Praça do Papa, falta luz na região há pelo menos quatro dias.

Your browser does not support the audio element. Roubo de fios deixa Praça do Papa e parte da Enseada do Suá às escuras

Na imagem enviada é possível notar que a estrutura montada para homenagear Nossa Senhora da Penha é a principal fonte de luz no local. Não há postes funcionando ao redor da praça.

Nos primeiros 45 dias do ano, por exemplo, a administração municipal disse que foram apreendidos mais de 600 quilos de cabos furtados. O material é furtado para a retirada do cobre. O plástico é deixado de lado, muitas vezes em áreas da natureza, como o mangue ao lado da Universidade Federal do Espírito Santo

Descarte de capas de fios de cobre

Após a reportagem de A Gazeta demandar a prefeitura, a Secretaria de Transportes de Vitória afirmou que foi constatado o roubo dos cabos que faziam parte da iluminação pública da região. A Setran ainda disse que a manutenção nas redondezas do shopping e da praça foi incluída no cronograma.

O reparo na Praça do Papa deve ser concluído em até 15 dias. Na área do Shopping Vitória, segundo a Setran, por ser subterrâneo, exige um tempo maior. Não foi estipulado um prazo.

Para evitar o roubo dos fios, a Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) deve passar a utilizar caixas de passagem, envelopando os cabos de iluminação.

Em fevereiro deste ano, o secretário de Segurança Urbana do município Ícaro Ruginski detalhou que parte dos envolvidos nos furtos são moradores em situação de rua e até usuário de drogas.