Morte em churrasco: suspeito presta depoimento em Mimoso do Sul

A Polícia Civil trabalha ainda com duas linhas de investigação: autolesão e homicídio. O titular da delegacia aguarda o resultado do laudo cadavérico. A arma do crime não foi apresentada.

A vítima estava em um churrasco em Conceição de Muqui no momento do disparo e, segundo informações da polícia, o tiro pode ter sido acidental. Testemunhas contaram que uma pessoa chegou vendendo uma arma para o lavrador Luciano Farias Rocha. Enquanto a manuseava, a própria vítima teria feito o disparo, sendo atingida pelo tiro. A arma teria caído no chão e o outro homem a pegado e fugido em uma motocicleta.