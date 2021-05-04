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Investigação

Morte em churrasco: suspeito presta depoimento em Mimoso do Sul

Luciano Farias Rocha, de 40 anos, foi baleado durante um churrasco no interior do município no último sábado (1). Segundo testemunha à polícia, vítima manuseava a arma quando arma disparou

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 19:48

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

04 mai 2021 às 19:48
Hospital Apóstolo São Pedro, Mimoso do Sul
Hospital Apóstolo Pedro Crédito: Prefeitura de Mimoso do sul
Um homem suspeito de envolvimento na morte a tiros do lavrador Luciano Farias Rocha, de 40 anos, se apresentou à delegacia de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, nesta segunda-feira (03). A vítima foi baleada durante um churrasco no interior do município no último sábado (1). O lavrador, chegou a ser socorrido para o hospital da cidade.
A identidade do suspeito não foi revelada pela Polícia Civil. O delegado Rômulo Carvalho Neto disse que como não havia mandado de prisão, nem estado flagrancial, o suspeito foi ouvido acompanhado de um advogado e liberado. A versão dos fatos do suspeito também não foi divulgada.
A Polícia Civil trabalha ainda com duas linhas de investigação: autolesão e homicídio. O titular da delegacia aguarda o resultado do laudo cadavérico. A arma do crime não foi apresentada.

O CASO

A vítima estava em um churrasco em Conceição de Muqui no momento do disparo e, segundo informações da polícia, o tiro pode ter sido acidental. Testemunhas contaram que uma pessoa chegou vendendo uma arma para o lavrador Luciano Farias Rocha. Enquanto a manuseava, a própria vítima teria feito o disparo, sendo atingida pelo tiro. A arma teria caído no chão e o outro homem a pegado e fugido em uma motocicleta.

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