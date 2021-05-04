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Sul do ES

Empresário é baleado ao andar a pé em avenida de Cachoeiro

A vítima, que possui comércios na região do bairro Novo Parque, informou que possui desacordos comerciais com os autores do crime, que são irmãos, e que move uma ação na Justiça contra eles

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 17:19

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

04 mai 2021 às 17:19
Viatura da Polícia Militar
Viatura da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva
Um empresário foi baleado na perna após uma discussão no bairro Alto Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O crime aconteceu na manhã desta terça-feira (4), na Avenida Jose Rosa Machado, principal via do bairro. A Polícia Militar não informou a idade e o nome da vítima.
A PM informou que foi acionada por um hospital particular no bairro Gilberto Machado, onde um homem que foi vítima de disparo de arma de fogo havia dado entrada para atendimento. Na unidade hospitalar, o empresário confirmou a tentativa de homicídio.
Aos policiais militares, ele contou que havia acabado de sair de sua loja de bicicletas e seguia a pé para uma farmácia, no mesmo bairro, estabelecimento do qual também é sócio. O empresário contou que, durante o trajeto, foi surpreendido por dois indivíduos armados com uma pistola.
Um dos suspeitos efetuou um disparo, que atingiu a vítima na região da coxa, na perna direita. Após o crime, a dupla fugiu e não foi localizada. A vítima informou que possui desacordos comerciais com os autores do crime, que são irmãos, e que move uma ação na Justiça contra eles. O motivo da ação judicial não foi divulgado.
Segundo a Polícia Civil, o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Informações que ajudem na investigação do crime podem ser repassadas de forma anônima, através do Disque-Denúncia 181.

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