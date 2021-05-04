Empresário é baleado ao andar a pé em avenida de Cachoeiro

Viatura da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva

A PM informou que foi acionada por um hospital particular no bairro Gilberto Machado, onde um homem que foi vítima de disparo de arma de fogo havia dado entrada para atendimento. Na unidade hospitalar, o empresário confirmou a tentativa de homicídio.

Aos policiais militares, ele contou que havia acabado de sair de sua loja de bicicletas e seguia a pé para uma farmácia, no mesmo bairro, estabelecimento do qual também é sócio. O empresário contou que, durante o trajeto, foi surpreendido por dois indivíduos armados com uma pistola.

Um dos suspeitos efetuou um disparo, que atingiu a vítima na região da coxa, na perna direita. Após o crime, a dupla fugiu e não foi localizada. A vítima informou que possui desacordos comerciais com os autores do crime, que são irmãos, e que move uma ação na Justiça contra eles. O motivo da ação judicial não foi divulgado.