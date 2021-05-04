Criminosos disfarçados de policiais invadem casa e matam homem em Vila Velha

Caso será investigado pela polícia Crédito: Carlos Alberto Silva

bandidos invadiram a casa dele disfarçados de policiais. Denis Ranger Ferreira, de 31 anos, dormia com a namorada quando foi surpreendido por homens que estavam vestidos de policiais civis. Um homem foi morto a tiros na madrugada desta terça-feira (4), no bairro Jaburuna, em Vila Velha , depois que. Denis Ranger Ferreira, de 31 anos, dormia com a namorada quando foi surpreendido por homens que estavam vestidos de policiais civis.

A namorada de Denis contou à TV Gazeta que o casal dormia quando, por volta de 1 hora da madrugada, seis bandidos - disfarçados de policiais - entraram na casa e ordenaram que Denis os acompanhasse para prestar esclarecimentos à polícia.

Minutos depois, em uma rua próxima a residência, moradores escutaram cerca de dez tiros. À polícia, populares contaram que não chegaram a sair de casa para ver o que tinha acontecido porque ficaram com medo. O corpo de Denis foi encontrado no meio da rua na manhã desta terça (4).

POLÍCIA INVESTIGA O CASO

Ainda não se sabe o que motivou a morte do homem. À TV Gazeta, a namorada de Denis contou que ele morou por muito tempo em Minas Gerais e que estava no Espírito Santo há dois anos. O casal estava junto há cerca de dois meses, e o rapaz não teria contado à namorada sobre qualquer envolvimento com o crime.

O caso será investigado pela polícia.