Motorista bate ônibus em muro de igreja em Cachoeiro de Itapemirim

Um ônibus que faz o transporte público municipal em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, atingiu o muro de uma igreja no bairro Zumbi, na tarde desta terça-feira (4). Segundo o consórcio Novotrans, empresa responsável pelo coletivo, o motorista não conseguiu fazer uma curva e perdeu o controle do veículo. Ninguém ficou ferido.
O acidente aconteceu por volta das 14h, na Rua Baixo Guandu. Imagens do acidente que circulam em grupos de WhatsApp mostram o momento que o ônibus bate e danifica a fachada do imóvel. Após bater contra a igreja, o veículo ficou atravessado no meio da rua, interditando a via.
O consórcio Novotrans informou que enviou equipes ao local do acidente e explicou que se tratava de uma pequena colisão na igreja, "com danos materiais leves e sem vítimas". A empresa informou que irá arcar com os prejuízos ao imóvel. O coletivo já foi retirado da via, que foi liberada.