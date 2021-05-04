Sem feridos

Motorista bate ônibus em muro de igreja em Cachoeiro de Itapemirim

Segundo a empresa responsável pelo veículo – que é do transporte público municipal – acidente aconteceu porque o motorista não conseguiu fazer uma curva na tarde desta terça-feira (4)

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 18:07

Beatriz Caliman

Ônibus perde o controle em igreja em Cachoeiro Crédito: Reprodução/ Redes sociais
Um ônibus que faz o transporte público municipal em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, atingiu o muro de uma igreja no bairro Zumbi, na tarde desta terça-feira (4). Segundo o consórcio Novotrans, empresa responsável pelo coletivo, o motorista não conseguiu fazer uma curva e perdeu o controle do veículo. Ninguém ficou ferido.
O acidente aconteceu por volta das 14h, na Rua Baixo Guandu. Imagens do acidente que circulam em grupos de WhatsApp mostram o momento que o ônibus bate e danifica a fachada do imóvel. Após bater contra a igreja, o veículo ficou atravessado no meio da rua, interditando a via.
O consórcio Novotrans informou que enviou equipes ao local do acidente e explicou que se tratava de uma pequena colisão na igreja, "com danos materiais leves e sem vítimas". A empresa informou que irá arcar com os prejuízos ao imóvel. O coletivo já foi retirado da via, que foi liberada. 

Veja Também

Acidente com três caminhões deixa feridos na BR 101, na Serra

Aprenda 5 receitas do "Churrasqueadas", nova atração da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Recomendado para você

Após o acidente, o motociclista foi encaminhado ao hospital com fraturas expostas
Acidente entre carreta e moto deixa duas pessoas feridas no Sul do ES
Imagem de destaque
Pet com bafo? 7 causas do mau hálito em cães e gatos
Marcelo Júnior Dias Fanticelli, de 19 anos, foi preso após perseguição policial em Vila Velha
Motociclista finge convulsão e aperta partes íntimas de PM ao tentar fugir em Vila Velha

