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Acidente com três caminhões deixa feridos na BR 101, na Serra

Batida aconteceu na altura do quilômetro 247 da rodovia, por volta das 14h30; vítimas tiveram ferimentos moderados e foram socorridas
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

04 mai 2021 às 17:15

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 17:15

Acidente que aconteceu no quilômetro 247 da BR 101 envolveu três caminhões Crédito: Leitor de A Gazeta
Um acidente envolvendo três caminhões na BR 101 deixou três pessoas feridas na tarde desta terça-feira (4). A batida aconteceu por volta das 14h30 em um trecho conhecido como "Ponte do Bagaço" (km 247), no município da Serra. As vítimas tiveram ferimentos de gravidade moderada e foram socorridas para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
O trânsito no local está com interdição em ambos sentidos e foi desviado para o acostamento da rodovia. A Eco 101, concessionária que administra a via, afirmou que teve apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e que a ocorrência segue em andamento. Segundo a PRF, não há congestionamento no trecho. A dinâmica do acidente não foi esclarecida.

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