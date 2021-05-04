Acidente com três caminhões deixa feridos na BR 101, na Serra

Um acidente envolvendo três caminhões na BR 101 deixou três pessoas feridas na tarde desta terça-feira (4). A batida aconteceu por volta das 14h30 em um trecho conhecido como "Ponte do Bagaço" (km 247), no município da Serra. As vítimas tiveram ferimentos de gravidade moderada e foram socorridas para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
O trânsito no local está com interdição em ambos sentidos e foi desviado para o acostamento da rodovia. A Eco 101, concessionária que administra a via, afirmou que teve apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e que a ocorrência segue em andamento. Segundo a PRF, não há congestionamento no trecho. A dinâmica do acidente não foi esclarecida.