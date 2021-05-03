Trabalhadores de transportes, portos e aeroportos podem ser vacinados em junho

Trabalhadores do setor de transportes podem ser vacinados em junho Crédito: Carlos Alberto Silva

A chegada de mais lotes de vacinas contra a Covid-19 e também a expectativa de novas remessas semanais, trazem a possibilidade do governo estadual dar início, em junho, à imunização de trabalhadores de transportes, portos e aeroportos.

De acordo com Nésio Fernandes, secretário estadual de saúde, o grupo de pessoas com comorbidades deve estar no foco da vacinação durante todo o mês de maio. Em junho e julho, será a vez dos trabalhadores atrelados a outras atividades econômicas e que também estão na lista de prioridades do Plano Nacional de Imunização.

"Em junho e julho, a vacinação deve avançar para outras atividades econômicas e sociais que estão atreladas ao grupo pós-comorbidades. São os trabalhadores das atividades ligadas aos transportes, aeroportos, portos. A vacinação caminha em uma velocidade muito boa. Estamos consolidados como o terceiro estado do país com maior número de pessoas vacinadas proporcionalmente", explicou Nésio Fernandes, em coletiva na tarde desta segunda-feira (3)

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Ao longo do mês de maio, Estado deve receber até 600 mil doses contra a Covid-19, quando somadas as do laboratório Pfizer, as disponibilizadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e as da Coronavac e Astrazeneca, produzida pela Fiocruz. A aplicação dessa quantidade não será problema para a rede de imunização capixaba.