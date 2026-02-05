Passando a limpo

Vídeo de motociclista que caiu ao observar acidente é de MG e não do ES

Gravação viralizou e algumas mensagens afirmavam que o acidente teria ocorrido em cidades capixabas como Colatina e Aracruz; reportagem de A Gazeta checou a história

Luana Luiza Repórter

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 18:34 - Atualizado há uma hora

Um vídeo de uma motociclista caindo sobre uma ciclista que havia acabado de sofrer um acidente rodou as redes sociais e grupos de mensagens como tendo acontecido no bairro São Silvano em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, mas não passa de um equívoco. O incidente também foi associado ao município de Aracruz e circulou em grupos da cidade. O acidente, na verdade, aconteceu na Avenida JK em Governador Valadares, em Minas Gerais, na tarde de quarta-feira (4).

Em uma página do Instagram, o vídeo ultrapassou 30 repostagens e somou mais de 300 comentários, a maioria deles demonstrando indignação com a curiosidade.

Segundo apuração do g1 Vale de Minas junto ao Corpo de Bombeiros, a vítima é uma ciclista de 68 anos, encontrada caída no chão desorientada, com sangramento no rosto e ferimentos pelo corpo. Quando a Polícia Militar chegou ao local, o automóvel envolvido no primeiro acidente já não estava mais no local. De acordo com o boletim de ocorrência, o condutor deixou o local antes da chegada das equipes.

A ciclista foi encaminhada em estado grave ao Hospital Municipal. Já a motociclista que parou para observar o acidente e acabou causando outro, não sofreu ferimentos.

