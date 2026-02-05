Deslocamento de carros alegóricos vai interditar vias de Vila Velha

Trajeto que será feito pelos carros alegóricos na noite desta quinta-feira (5) Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vila Velha

O deslocamento dos carros alegóricos da Escola de Samba Mocidade Unida da Glória (MUG) vai provocar interdições parciais e totais em vias de Vila Velha, na noite desta quinta-feira (5). A operação está prevista para começar às 22h.

Segundo a Guarda Municipal de Vila Velha, os carros sairão do bairro Glória e seguirão em direção ao Sambão do Povo, em Vitória, passando pelas ruas Mourisco, Marajó e Mestre Gomes, além das avenidas Jerônimo Monteiro, José Tavares de Brito e Carlos Lindenberg, até o acesso à Segunda Ponte.