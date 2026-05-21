O que aconteceu com o rosto da modelo Izabel Goulart? Dermatologista explica

A presença da modelo brasileira Izabel Goulart, de 41 anos, no tapete vermelho do Festival de Cannes, na última terça-feira (19/5), viralizou nas redes sociais.
Fotos repercutiram a chegada da modelo ao evento e gerou comentários de internautas sobre uma mudança na aparência do seu rosto durante a pré-estreia do filme Fjord. Em uma publicação na web, internautas opinaram que ela está quase "irreconhecível". Nas redes sociais diversos dermatologistas disseram que, possivelmente, a modelo pode ter realizado um lifting facial.
A dermatologista Isabella Redighieri explica que de forma geral, o lifting facial é indicado para pacientes que apresentam flacidez mais evidente, perda do contorno facial e sinais mais marcantes do envelhecimento. "A indicação depende muito mais da análise individual da anatomia e das necessidades do paciente do que apenas da idade".
Não podemos afirmar quais procedimentos foram realizados na modelo, mas é possível que tenha sido feito algo cirúrgico
Isabella Redighieri Dermatologista
Também é possível observar uma alteração na posição da sobrancelha. A região dos olhos e das sobrancelhas tem um papel muito importante na harmonia facial. "Pequenas mudanças no posicionamento das sobrancelhas podem causar grande impacto na percepção do rosto como um todo. Quando existe uma elevação ou alteração desse posicionamento, a expressão facial pode mudar bastante", diz a médica.
A dermatologista explica que a região periocular — que engloba olhos, sobrancelhas e pálpebras — é uma das principais responsáveis pela nossa identidade facial. "Muitas vezes reconhecemos uma pessoa principalmente por essa área, porque ela participa diretamente das expressões e da comunicação não verbal. Alterações nessa região podem modificar significativamente a percepção da aparência e até transmitir algumas mensagens visuais como um olhar de 'tristeza', 'cansaço' e 'susto'.
Isabella ressalta que é importante falar que existe uma linha importante entre realçar a beleza e alterar características. Hoje existe uma valorização cada vez maior da naturalidade. "O objetivo não deve ser transformar uma pessoa em outra versão de si mesma, mas realçar características preservando identidade, expressão e individualidade. O papel do médico é orientar expectativas e indicar tratamentos que respeitem a anatomia e a essência de cada paciente", finaliza.