O que aconteceu com o rosto da modelo Izabel Goulart? Dermatologista explica

A presença da modelo brasileira Izabel Goulart, de 41 anos, no tapete vermelho do Festival de Cannes, na última terça-feira (19/5), viralizou nas redes sociais.





Fotos repercutiram a chegada da modelo ao evento e gerou comentários de internautas sobre uma mudança na aparência do seu rosto durante a pré-estreia do filme Fjord. Em uma publicação na web, internautas opinaram que ela está quase "irreconhecível". Nas redes sociais diversos dermatologistas disseram que, possivelmente, a modelo pode ter realizado um lifting facial.





A dermatologista Isabella Redighieri explica que de forma geral, o lifting facial é indicado para pacientes que apresentam flacidez mais evidente, perda do contorno facial e sinais mais marcantes do envelhecimento. "A indicação depende muito mais da análise individual da anatomia e das necessidades do paciente do que apenas da idade".

