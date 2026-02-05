Como está o único motociclista que sobreviveu ao ser projetado para fora da 3ª Ponte

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 17:49
- Atualizado há 2 horas
A decisão foi amadurecida durante os três meses em que o jovem ficou sem trabalhar, dois para tratamento dos machucados e mais um do conserto da moto. O abalo mental e a percepção da vulnerabilidade de trabalhar pilotando em meio aos demais veículos foram avaliadas durante este período e o fizeram escolher um novo caminho profissional: o setor de logística.
Antes percorrendo a Grande Vitória como motoboy autônomo, Paulo César agora passa os dias dentro de um galpão. O serviço, segundo ele, traz mais segurança não só física, mas financeira. Moto agora apenas em trajetos curtos, como a ida e volta do local de trabalho.
Paulo César Santana de OliveiraProfissional de logística
“Eu decidi sair um pouco desse ramo devido às possibilidades de acidente também. Agora eu fico em um lugar com menos risco de acontecer um acidente. Voltaria (a ser motoboy) caso houvesse uma necessidade grande. Quando acontece esse tipo de coisa, um acidente fatal ou não, o motoboy fica por ele mesmo. ”, destacou Paulo.
As alterações na vida não ficam somente nas escolhas profissionais. Elas também estão no corpo de Paulo. Apesar de não precisar mais de remédios e fisioterapia, ele permanece com dores. “De vez em quando, o meu pé, ele meio que dá um choque. Aí do joelho para baixo começa a doer e tipo assim, eu tenho que dar uma paradinha, caso contrário não aguento de dor”
A decisão de não ter um serviço atrelado ao uso da motocicleta foi reforçada por Paulo na tarde de terça-feira (4). Ele viu a mesma dinâmica que o fez "parar" a vida por 90 dias aconteceu com um homem de 60 anos. O contador José Antônio Dallapicola Tardin seguia pela Linha Verde quando, segundo a Polícia Militar, um veículo saiu da faixa da direita para a esquerda.
O condutor não teria visto o motociclista, o atingindo, levando ele a "voar" e cair na Ciclovia da Via, na parte inferior da Terceira Ponte. Além dos dois, seis meses antes do acidente de Paulo, Glênio Alves também bateu em um carro que entrou na Linha Verde e caiu fora da ponte.
"É muito triste porque muita das vezes a pessoa está correndo atrás do seu ganho ganha-pão e por imprudência de outra pessoa, ela acaba perdendo a vida, causando uma tristeza grande na família. É muito triste isso", frisou Paulo.
