Motociclista fica ferido ao ser lançado da Terceira Ponte e cair na Ciclovia da Vida

Após um veículo conduzido por uma motorista de aplicativo pegar fogo na Terceira Ponte, na noite de quarta-feira (27), uma outra ocorrência foi registrada no local. Uma moto e um carro colidiram e o motociclista foi lançado da ponte indo parar na Ciclovia da Vida, que fica nas laterais da via. Segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), o acidente aconteceu na faixa verde, no sentido Vitória, e o motociclista foi socorrido para um hospital. O estado de saúde dele não foi informado.
Na mesma noite, antes do acidente, um carro, modelo Nissan Versa pegou fogo, também na Terceira Ponte, e complicou o trânsito para quem seguia no sentido Vitória x Vila Velha. Longas filas de veículos chegaram a se formar nas proximidades da via, conforme imagens obtidas pela reportagem.
O veículo ficou completamente destruído. O incêndio foi tão severo que até os cones de sinalização da via foram derretidos e pedaços do carro chegaram a cair no asfalto. Um caminhão Copo de Bombeiros fez o combate às chamas. A ponte chegou a ficar interditada por cerca de 20 minutos até o incêndio ser totalmente apagado.
A motorista do carro foi resgatada pela ambulância da Ceturb. Ela estava em estado de choque e recebeu os primeiros socorros. A motorista não quis gravar entrevista, mas contou para a reportagem da TV Gazeta como tudo aconteceu. Ela disse que trabalha com aplicativo e estava com uma passageira no carro no início do incêndio, e que só deu tempo de avisar a passageira e sair do carro.
A motorista foi liberada pela equipe médica e voltou pra casa junto com o pai. A passageira, que também saiu correndo do carro, não foi localizada.
Devido ao incêndio, a ponte ficou interditada por cerca de 20 minutos até que o Corpo de bombeiros chegassem, mas foi liberada por volta das 19h50.
Motociclista lançado da ponte: 2º caso em 2024
Em junho deste ano, o motociclista Glênio Alves morreu após ser lançado da Terceira Ponte. Ele foi atingido por um Toyota Corolla e foi parar em uma calçada, em uma rua paralela à ponte. Ele chegou a ser resgatado em estado gravíssimo, mas acabou não resistindo e morreu dias depois do acidente. Imagens enviadas à reportagem (veja abaixo), mostram Glênio na ocasião da ocorrência.