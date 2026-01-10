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Acidente

Entregador morre após colidir em caminhão guincho na Terceira Ponte

Leandro Santos tinha 30 anos e trabalhava como o serviço de delivery; ele chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos

Publicado em 10 de Janeiro de 2026 às 12:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2026 às 12:51
Leandro Santos trabalhava como motoboy e morreu em acidente na Terceira Ponte trabalhava como motoboy e morreu em acidente na Terceira Ponte
Leandro Santos trabalhava como entregador e morreu em um acidente na Terceira Ponte na madrugada deste sábado (10) Crédito: Reprodução e arquivo pessoal
Um motoboy morreu após bater na traseira de um caminhão guincho na Terceira Ponte, na madrugada deste sábado (10). Leandro Santos tinha 30 anos e trabalhava como entregador de delivery. Ele chegou a ser levado Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu ao dar entrada na unidade.
Segundo familiares, ele seguia de Vitória para uma entrega em Vila Velha quando bateu a moto no veículo usado pela Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb). De acordo com informações da TV Gazeta, apesar do impacto, a moto ficou praticamente intacta, só com o retrovisor quebrado. O motorista do caminhão guincho não ficou ferido.
A irmã do rapaz, Marcela Eller, diz que a família não teve contato com o condutor do guincho e por isso não sabe como de fato o acidente aconteceu. "Ainda estamos em choque. Ele era um jovem com muitos planos", frisou a familiar.
A moto do entregador praticamente não sofreu avarias no acidente que acabou tirando a vida de Leandro Crédito: Caique Verli
Segundo a Polícia Militar, a colisão ocorreu entre a parte dianteira da motocicleta e a parte traseira do lado esquerdo do caminhão. O motorista do guincho realizou o teste do bafômetro que deu negativo.
O condutor do veículo da Ceturb contou à polícia que estava realizando a contagem de postes apagados no sentido sul, encontrando-se parado com o guincho devidamente sinalizado, quando um motociclista colidiu na traseira do veículo.
A PM informou ainda que ouviu o relato de um motorista que vinha logo atrás que disse que o motociclista teria mudado repentinamente da faixa esquerda para a direita, com a intenção de acessar a linha verde, momento em que ocorreu a colisão.
A Polícia Científica (PCIES) informou que foi acionada às 2h35. O corpo de Leandro foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, em Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.
A Polícia Civil informou que as circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT).
A Polícia Militar informou que por volta das 5h10, deste sábado (10), familiares compareceram ao Posto 03 (Terceira Ponte) para pegar a ocorrência de trânsito e informaram do falecimento do motociclista. Já a Ceturb-ES informou que duas pistas precisaram ser interditadas para a realização do atendimento.
Com informações de Caique Verli, da TV Gazeta.

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