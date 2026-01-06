Motociclista de app e passageiro são baleados em tentativa de assalto em Cariacica
Um motociclista de aplicativo de 46 anos e um passageiro, de 20, foram baleados durante uma tentativa de assalto na tarde desta terça-feira (6), na Rodovia Leste-Oeste, no bairro Campo Belo, em Cariacica.
Segundo a Polícia Militar, as vítimas relataram que trafegavam de moto quando dois indivíduos, também em uma motocicleta, se aproximaram e anunciaram o roubo. O condutor acelerou para tentar fugir, mas ele e o passageiro acabaram atingidos por disparos na região da canela.
Mesmo ferido, o motociclista de aplicativo conseguiu seguir até um posto de combustíveis para pedir ajuda. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou ele e o passageiro ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito havia sido localizado.