Motociclista de app e passageiro são baleados em tentativa de assalto em Cariacica

Tentativa de assalto aconteceu na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica Crédito: Vinicius Colini

Um motociclista de aplicativo de 46 anos e um passageiro, de 20, foram baleados durante uma tentativa de assalto na tarde desta terça-feira (6), na Rodovia Leste-Oeste, no bairro Campo Belo, em Cariacica.

Segundo a Polícia Militar, as vítimas relataram que trafegavam de moto quando dois indivíduos, também em uma motocicleta, se aproximaram e anunciaram o roubo. O condutor acelerou para tentar fugir, mas ele e o passageiro acabaram atingidos por disparos na região da canela.