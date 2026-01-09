Motociclista morre ao bater em carreta de eucalipto em Linhares

Um motociclista identificado com Erick da Rocha Solto, de 20 anos, morreu após colidir na traseira de uma carreta carregada de eucalipto que estava parada no acostamento no Km 169 da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu quando a moto, por motivos ainda desconhecidos, entrou no acostamento e atingiu a parte traseira da carreta que havia parado por cauda de uma pane mecânica.