Motociclista morre e viatura da PM invade casa durante perseguição em Viana

Segundo a Polícia Militar, foi dada ordem de parada, que não foi obedecida. O motociclista teria acelerado, dando início a um acompanhamento policial

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 12:55

Um motociclista de 24 anos morreu após colisão com uma viatura da Polícia Militar, que, em seguida, invadiu uma residência Crédito: Reprodução

Uma perseguição policial terminou com um motociclista de 24 anos morto após colisão com uma viatura da Polícia Militar, no bairro Nova Bethânia, em Viana, nesta quinta-feira (1º). O veículo da PM, após a batida, acabou invadindo uma residência.

De acordo com a Polícia Militar, equipes realizavam patrulhamento na região quando avistaram uma motocicleta sendo conduzida por Lucas David Piffer dos Santos, sem capacete. Na garupa estava a namorada dele, uma adolescente de 17 anos, que ficou ferida no acidente.

Segundo a PM, foi dada ordem de parada, que não foi obedecida. O motociclista teria acelerado, dando início a um acompanhamento policial.

Durante o trajeto, o condutor da moto teria perdido o controle ao passar por um quebra-molas e caiu. A viatura não conseguiu frear a tempo e colidiu com a motocicleta. Após o impacto, Lucas foi arremessado e acabou colidindo contra um poste de energia, morrendo no local.

No mesmo momento, a viatura perdeu o controle e invadiu uma casa localizada do outro lado da via. O impacto destruiu uma coluna de sustentação e parte da parede da residência. Destroços atingiram a varanda e caíram dentro do quarto das filhas da moradora, Quézia Cristiane Zucon. As crianças não estavam no cômodo no momento do acidente e não se feriram.

A adolescente que estava na garupa foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Segundo o pai da jovem, ela sofreu fraturas nas pernas e deverá passar por cirurgia.

Moto com licenciamento vencido, segundo a polícia

Ainda segundo a PM, a motocicleta estava com o licenciamento vencido e foi guinchada. Em consulta ao sistema, foi constatado que Lucas havia perdido a permissão para dirigir em 2024, não estando habilitado no momento do acidente. O policial militar que conduzia a viatura realizou o teste do etilômetro, que teve resultado negativo.

Familiares relataram que Lucas havia participado de uma confraternização horas antes e poderia ter ingerido bebida alcoólica, informação também citada por uma parente que esteve no local. A família, no entanto, questiona como a abordagem policial foi conduzida.

A perícia da Polícia Científica foi acionada por volta de 1h28. O corpo do motociclista foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde passará por necropsia antes de ser liberado para a família.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Cariacica. O militar que dirigia a viatura foi ouvido. A Defesa Civil de Viana esteve na residência atingida para avaliar os danos estruturais.

Em nota, a Polícia Civil informou que as circunstâncias do caso serão apuradas pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT).

*Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta.

