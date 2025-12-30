Home
Operação 'Tolerância Zero' mira criminosos ligados a mortes em Jaguaré

Investigações apontaram que os homicídios registrados nos últimos dias foram motivados por uma disputa entre facções rivais na região

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 08:55

Segundo a Polícia Civil, as investigações apontaram que os homicídios registrados nos últimos dias foram motivados por uma disputa entre facções criminosas na região

Uma operação realizada em Jaguaréno Norte do Estado, na manhã desta terça-feira (30), mira criminosos suspeitos de envolvimento em mortes relacionadas ao tráfico de drogas. A ação da Polícia Civil acontece no bairro de Fátima e recebeu o nome de "Tolerância Zero".

Segundo a Polícia Civil, o bairro é apontado como local onde estariam escondidos suspeitos envolvidos em crimes recentes. As investigações indicam também que as mortes registradas nos últimos dias são resultado de uma disputa entre facções criminosas rivais que atuam na região.

O objetivo é cumprir 12 mandados de busca e apreensão e localizar foragidos da Justiça, além de apreender armas utilizadas nos homicídios, drogas e outros materiais ilícitos. Até a publicação desta reportagem, duas pessoas haviam sido presas. 

Ainda de acordo com a corporação, a Operação Tolerância Zero será ampliada para outros bairros de Jaguaré e não tem prazo para terminar. Além da Polícia Civil, atuam nas buscas a Polícia Militar e o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer). A iniciativa busca conter a atuação de facções criminosas e evitar novos episódios de violência no município.

Operação Tolerância Zero mira criminosos ligados a mortes em Jaguaré

Este vídeo pode te interessar

