Apropriação

Funcionária é presa por suspeita de desviar R$ 62 mil de empresa em Vila Velha

As autoridades foram acionadas após a proprietária da empresa denunciar que a funcionária responsável pela contabilidade estaria desviando dinheiro há alguns meses

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 18:45

O caso é investigado pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Uma mulher de 43 anos foi presa em flagrante na tarde da terça-feira (30) por suspeita de furto qualificado por abuso de confiança, em Vila Velha, na Região Metropolitana da Grande Vitória. O caso é investigado pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES).

De acordo com o Boletim Unificado (BU), ao qual a reportagem de A Gazeta teve acesso nesta quarta-feira (31), a prisão ocorreu por volta das 14h50, em um imóvel localizado na Rua Álvares de Azevedo, no bairro Riviera da Barra. A Polícia Militar foi acionada após a proprietária da empresa denunciar que a funcionária responsável pela contabilidade estaria desviando dinheiro há alguns meses.

Segundo o registro policial, documentos apresentados à guarnição indicariam transferências bancárias da conta da empresa para a conta pessoal da funcionária, com prejuízo inicialmente estimado em cerca de R$ 62 mil. A vítima informou ainda que a suspeita possuía livre acesso às contas bancárias, aplicativos financeiros e ao telefone empresarial, acesso concedido em razão da relação de confiança entre as partes.

Durante a abordagem, a mulher teria admitido que utilizou os valores e alegou que o dinheiro teria sido gasto para custear o tratamento de câncer do irmão. Ela também teria afirmado que o dinheiro supostamente desviado teria sido completamente gasto. Ainda conforme o boletim, um telefone celular e um brinco que estavam com a suspeita foram apreendidos e lacrados pela polícia para análise no curso da investigação.

Diante dos fatos, a Polícia Civil ratificou a prisão em flagrante, enquadrando o caso no artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal, que trata de furto qualificado por abuso de confiança, na forma de crime continuado. Após a lavratura do flagrante, a mulher foi encaminhada ao sistema prisional do Espírito Santo, onde permanece à disposição da Justiça e aguarda audiência de custódia.

