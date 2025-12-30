14.03.2025 - Eclipse lunar visto de Bento Ferreira, em Vitória
14.03.2025 - Eclipse lunar visto de Bento Ferreira, em Vitória. Crédito: Vitor Jubini

2025 passou assim: o Espírito Santo visto em fotos

Fotógrafos de A Gazeta revisitam o ano em uma seleção de imagens marcantes

Publicado em 30/12/2025 às 15h02

Confira algumas imagens produzidas pelos fotógrafos de A Gazeta em 2025. As fotos reunidas nesta seleção registram acontecimentos marcantes, cenas do cotidiano, eventos culturais, esportivos e momentos que ajudaram a contar a história do ano no Espírito Santo. 

21.02.2025 - Escola de Samba Independentes de Eucalipto desfila no Sambão do Povo. Crédito: Fernando Madeira
21.02.2025 - Escola de Samba Independentes de Eucalipto desfila no Sambão do Povo. Crédito: Fernando Madeira
22.02.2025 - Componente da escola de samba Piedade durante desfile no Sambão do Povo. Crédito: Carlos Alberto Silva
22.02.2025 - Componente da escola de samba Piedade durante desfile no Sambão do Povo. Crédito: Carlos Alberto Silva
02.04.2025 - Geraldo Enrico Tigre Herzog, 11 anos, menino autista que encontrou nas abelhas uma forma de se socializar com o mundo. Crédito: Ricardo Medeiros
02.04.2025 - Geraldo Enrico Tigre Herzog, 11 anos, menino autista que encontrou nas abelhas uma forma de se socializar com o mundo. Crédito: Ricardo Medeiros
Via-Sacra realizada na comunidade de Forno Grande, em Castelo
18.04.2025 - Comunidade recria passos de Jesus em via-sacra de 6 km no ES. Católicos do povoado do Forno Grande, em Castelo, realizam a procissão às Sexta-Feiras Santas há 37 anos. Crédito: Vitor Jubini
Keretxu Emdey, benzedeira
19.04.2025 - Pajé Keretxu Emdey em ritual na aldeia Tekoa Mirim, em Aracruz. Crédito: Ricardo Medeiros
Festa da Penha 2025: Romeiros com suas velas demonstrando fé e devoção à Nossa Senhora
26.04.2025 - Fiel durante missa de envio da Romaria dos Homens na Festa da Penha. Crédito: Ricardo Medeiros
11.05.2025 - No alojamento materno-infantil de um presídio no ES, mães compartilham rotina com os filhos recém-nascidos e enfrentam a dor da despedida. Crédito: Fernando Madeira
11.05.2025 - No alojamento materno-infantil de um presídio no ES, mães compartilham rotina com os filhos recém-nascidos e enfrentam a dor da despedida. Crédito: Fernando Madeira
Confecção dos tapetes de Corpus Christi em Castelo
18.06.2025 - Voluntários confeccionam os tradicionais tapetes de Corpus Christi em Castelo . Crédito: Vitor Jubini
11.07.2025 - Lula visita Linhares para anúncio sobre recuperação do Rio Doce. Crédito: Ricardo Medeiros
11.07.2025 - Lula visita Linhares para anúncio sobre recuperação do Rio Doce. Crédito: Ricardo Medeiros
07.08.2025 - Marcos Vera e Adriana Muller durante o evento EducarES. Crédito: Carlos Alberto Silva
07.08.2025 - Marcos Vera e Adriana Muller durante o evento EducarES. Crédito: Carlos Alberto Silva
31.08.2025 - Etnoempreendedorismo: a estratégia que mantém viva a tradição dos indígenas do ES. Crédito: Ricardo Medeiros
31.08.2025 - Etnoempreendedorismo: a estratégia que mantém viva a tradição dos indígenas do ES. Crédito: Ricardo Medeiros
Reintegração de posse na Ocupação Vila Esperança
09.09.2025 - Reintegração de posse na Ocupação Vila Esperança, em Vila Velha. Crédito: Fernando Madeira
Balé da terceira idade, projeto social da entidade Amigos da Justiça, em Ibiraçu
27.09.2025 - Idosas viram bailarinas e dançam contra solidão e depressão no ES. Crédito: Fernando Madeira
20.09.2025 - Luna Hardman é campeã da etapa do Circuito Mundial de Bodyboarding na Serra. Crédito: Carlos Alberto Silva
20.09.2025 - Luna Hardman é campeã da etapa do Circuito Mundial de Bodyboarding na Serra. Crédito: Carlos Alberto Silva
28.10.2025 - Layana Botelho entrevistada sobre o tratamento contra o câncer de mama. Crédito: Carlos Alberto Silva
28.10.2025 - Layana Botelho entrevistada sobre o tratamento contra o câncer de mama. Crédito: Carlos Alberto Silva
21.10.2025 - O prefeito da Serra, Weverson Meireles, o ministro Renan Filho, e o governador Renato Casagrande durante entrega de trecho duplicado da BR 101. Crédito: Carlos Alberto Silva
21.10.2025 - O prefeito da Serra, Weverson Meireles, o ministro Renan Filho, e o governador Renato Casagrande durante entrega de trecho duplicado da BR 101. Crédito: Carlos Alberto Silva
Expedição de A Gazeta ao Rio Doce em 2025, ano que marca os 10 anos da Tragédia de Mariana
03.11.2025 - Reportagem ouviu moradores de Colatina às margens do Rio Doce após 10 anos do desastre de Mariana. Crédito: Fernando Madeira
Etapa do WSL (World Surf League) na Praia D'Ulé em Guarapari
22.11.2025 - Etapa do WSL (World Surf League) na Praia D'Ulé em Guarapari. Crédito: Vitor Jubini
A bailarina Alana Moreira posa para ensaio fotográfico no Theatro Carlos Gomes
06.12.2025 - A bailarina Alana Moreira posa para ensaio fotográfico após obras de restauro do Theatro Carlos Gomes. Crédito: Vitor Jubini

