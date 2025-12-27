Os salgadinhos de festa por delivery que fazem sucesso no ES

Antigamente, antes de fazer uma festa, era preciso encomendar os salgadinhos com antecedência, às vezes até ir buscar na loja ou na casa de quem preparava os quitutes. Hoje é mais simples: bastam alguns cliques no celular que o pedido chega bem rápido, via delívery. Alguns estabelecimentos são os favoritos do público. Para descobrir quais são eles, A Gazeta fez uma pesquisa com os leitores, que listaram os seguintes nomes:
Vitória
- Salgados Tereza
- Salgados Suraia
- Futura Salgados
- Bee Doces
- Marcos e Eva Salgados Delivery
- Padaria República
- Ki Salgadim
- Dona Bete
Vila Velha
- RD Salgados
- Salgadeira da Vila
- Salgados da Tati
- Zé Coxinha
- Rei do bolo
- Salgados Suraia
Cariacica
- Padaria e Confeitaria Almondes
- JC Salgados
- Maria Salgados
- Letícia Lima Salgaderia
- Futura Salgados
Serra
- Sabores Salgados
Colatina
- Lacasa do Chefe
- Zé Coxinha
Guarapari
- Kitutys e Guloseymas
Baixo Guandu
- Batistone
Cachoeiro de Itapemirim
- Pablito's
- Afrodisíaca Salgados
Aracruz
- Zé Coxinha
ORGANIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA
Para atender a demanda de pedidos que chegam a todo momento, as lojas precisam se organizar. Fomos visitar uma delas, em Santo Antônio, Vitória: a Salgados Tereza. Quem toca o negócio hoje é a filha da Tereza, Josiane Jesus Ferreira.
“Nosso atendimento é das 10h até 19h30, mas eu chego mais cedo. O pedido chega para a gente, a gente deixa tudo preparadinho, faz a fritura, embala o salgado e já deixa numa bolsa térmica aguardando o motoboy chegar para fazer a retirada”, detalhou.
Em dias de produções maiores, até quatro pessoas trabalham na cozinha da Josiane. O salgado faz sucesso pela tradição de família, já que a dona Tereza começou lá em 1986, fazendo os salgadinhos em um apartamento, com a ajuda do marido.
“Eles pararam e, depois de um tempo, eu resolvi empreender nessa área. Eles faziam de forma manual, então eu fui pesquisando sobre máquinas e vi que era acessível, aí comecei a investir”, pontuou.
A história parece com a do Fernando Lorenzon Matavelli, chefe de cozinha da RD Salgados, em Divino Espírito Santo, Vila Velha. Também foram os pais dele que começaram o negócio, que faz sucesso na Grande Vitória.
“A maioria dos pedidos entra via WhatsApp mesmo, mas essa parte de plataforma parceira está aumentando bastante. Ao todo, são mais ou menos uns 50 pedidos por dia entre retiradas e entregas. Dá uma média de 25 mil salgados por semana, e 100 mil por mês, um pouco mais”, destacou Fernando.
Hoje, ele conta com 25 funcionários. Além dos salgadinhos para festa, eles fazem salgados maiores, que são vendidos em estabelecimentos da Grande Vitória.
