Grupo Bioscan anuncia aquisição de novas unidades em Vila Velha

Para o Grupo, a aquisição da Clínica Radiológica Santa Ana representa um passo importante para o fortalecimento da marca no município

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 11:05

Ficar atento às novas demandas do mercado e a disponibilidade de ferramentas de qualidade, é o primeiro passo para garantir um atendimento de primeira Crédito: shutterstock

Engana-se quem pensa que tecnologia e saúde não andam juntas. Muito pelo contrário. Quando o assunto é diagnóstico por imagem, ficar atento às novas demandas do mercado e a disponibilidade de ferramentas de qualidade, é o primeiro passo para garantir um atendimento de primeira.

De olho nisso, a Bioscan acaba de anunciar a aquisição de mais duas unidades em Vila Velha. Segundo o diretor do grupo, Amphilophio de Oliveira Júnior, a aquisição da Clínica Radiológica Santa Ana representa um passo importante para o fortalecimento da presença do Grupo Bioscan no município.

“Somos uma das maiores redes de clínicas de diagnóstico genuinamente capixaba e esse novo passo permite acelerar o acesso da população a serviços de diagnóstico por imagem com maior resolutividade, mantendo o compromisso com qualidade, ética e proximidade com o paciente. Nosso propósito é consolidar a Bioscan como a maior empresa privada de diagnóstico por imagem do Estado, com raízes locais e visão de longo prazo”, pontua.

O diretor também reforça que a integração à rede Bioscan traz investimentos em equipamentos de última geração, sistemas digitais mais avançados, laudos mais rápidos e integração com plataformas médicas modernas.

Tudo isso porque o modelo assistencial da Bioscan prioriza acolhimento, segurança e humanização, o que significa processos mais eficientes, conforto, melhoria no agendamento e um cuidado ainda mais próximo com o paciente, sem perder a relação de confiança já construída pela Clínica Santa Ana ao longo das décadas.

Vale destacar que, atualmente, o grupo conta com 350 colaboradores, 7 unidades e adota um modelo de gestão voltado para a excelência no atendimento e para o uso de tecnologias avançadas.

Amphilophio explica que a empresa já iniciou um trabalho de integração e alinhamento cultural com a equipe e planeja a renovação da estrutura física das unidades, além da aquisição de novos equipamentos, incluindo tecnologia para oferecer serviços como Ressonância Magnética.

“Esse processo ocorrerá de forma faseada e planejada, respeitando critérios técnicos, regulatórios e operacionais, com o objetivo de garantir continuidade no atendimento e rápida incorporação dos benefícios ao paciente. A expectativa é que os primeiros avanços já sejam percebidos ao longo dos próximos meses, com evolução contínua ao longo do ciclo de integração”, avalia.

O diretor do grupo, Amphilophio de Oliveira Júnior ressalta que o plano de crescimento do Grupo Bioscan contempla oportunidades tanto na Região Metropolitana da Grande Vitória quanto em polos estratégicos do interior do Estado.

“Avaliamos regiões com demanda crescente por diagnóstico por imagem, déficit de tecnologia instalada e forte vínculo com a medicina local. Mais do que expansão geográfica, buscamos parceiros e operações que compartilhem nossos valores de qualidade assistencial, ética e compromisso com a comunidade. Cada movimento é analisado com critério técnico e financeiro, garantindo sustentabilidade e impacto positivo para o sistema de saúde capixaba”, finaliza.

