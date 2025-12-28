"Ele tem que pagar pelo que fez", diz ex-enteada de suspeito de atacar cabo da PM

TV Gazeta, no sábado (27), Rafaela Cesar disse que a família não compactua com a agressão e afirmou que o irmão dela, filho do suspeito, que aparece no vídeo da confusão (veja acima), não teve participação no ataque. A ex-enteada de Kennedy Thaumaturgo Rocha Junior, suspeito de agredir um policial militar com uma barra de ferro em um posto de combustíveis em Vila Velha , afirmou esperar que ele se apresente à Justiça: "A gente espera que ele se apresente, se entregue, para pagar pelo que fez". Em entrevista à, no sábado (27), Rafaela Cesar disse que a família não compactua com a agressão e afirmou que o irmão dela, filho do suspeito, que aparece no vídeo da confusão, não teve participação no ataque.

Segundo Rafaela, a confusão teria começado após o policial urinar na grama do posto. Ela contou que o irmão aparece nas imagens tentando apaziguar a situação e que ficou assustado ao ver o pai avançar com a barra de ferro.

Foi uma discussão besta, banal. A gente só quer que saibam que meu irmão não teve nada a ver com isso Rafaela Cesar - Ex-enteada do suspeito

A ex-enteada também relatou que Kennedy já apresentava comportamento agressivo no relacionamento com a mãe dela. A Justiça decretou a prisão preventiva do suspeito.

Rafaela Cesar, ex-enteada de Kennedy, disse que a família não compactua com a agressão Crédito: Bernardo Bracony

Ele sempre teve temperamento forte. A gente espera que ele se apresente, se entregue, para pagar pelo que fez Rafaela Cesar - Ex-enteada do suspeito

TV Gazeta. O cabo da Polícia Militar Mariusom Marianelli Jacintho, agredido durante uma confusão em um posto de combustíveis, em Vila Velha , permanece internado em estado crítico. A informação foi confirmada no sábado (27) pelo comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo, coronel Douglas Caus, em entrevista à

Segundo o comandante, o policial sofreu dois golpes, um no corpo e outro na cabeça, desferidos com uma barra de ferro que tinha uma ponta de concreto.

A briga teria começado após o policial ter urinado na grama, ao lado do posto.

Cabo da Policial Militar Marilson Marianelli Jacinto foi agredido em um posto de combustiveis no Espírito Santo Crédito: Acervo pessoal

As diligências são ininterruptas desde o fato. A prisão dele é uma questão de honra para a Polícia Militar Douglas Caus - Comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo

O coronel Douglas Caus destacou que a busca pelo suspeito ocorre não apenas na Grande Vitória, mas também no interior do Estado. Durante as diligências, a PM chegou a endereços de familiares. Em um deles, o filho do suspeito teria informado que o pai pretendia se entregar e confirmou aos policiais que Kennedy foi o autor da agressão.

Estado de saúde

O policial está internado no Hospital São Lucas, com quadro considerado crítico. Segundo o comandante-geral, o militar teve traumatismo craniano e apresenta edema cerebral e, até o momento, a equipe médica ainda não decidiu pela realização de cirurgia. “Nós acreditamos em Deus para salvar o nosso policial militar”, declarou.

Mariusom atua na Polícia Militar há 11 anos e trabalha no quartel da corporação no bairro Maruipe, em Vitória. De acordo com apuração da TV Gazeta, ele formado em Direito e em Letras, além de ter pós-graduações. Colegas de farda descrevem o cabo como "uma pessoa extremamente prestativa e profissional".

Procurada por celular no sábado (27), a esposa do agressor disse que não sabe onde o marido está.

O caso

A agressão ocorreu na tarde de sexta-feira (26), em um posto de combustíveis no bairro Itaparica, em Vila Velha. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o policial é atingido e cai desacordado.

No vídeo, o policial aparece em um carro preto discutindo com pessoas próximas a um contêiner. Em determinado momento, um dos envolvidos pega a barra, avança e atinge o militar, que tenta se defender. Na sequência, o agressor desfere outro golpe, desta vez diretamente na cabeça da vítima, que cai no chão. Após isso, outras pessoas entram na confusão, até que uma mulher que estava dentro do carro do policial desce armada, momento em que a briga termina.

O homem que aparece correndo e dando um chute no policial foi localizado em casa, levado à delegacia, ouvido como testemunha e liberado. Ele é filho do agressor.

A Polícia Civil investiga o caso, que foi registrado pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). Até a última atualização, o suspeito ainda não havia sido preso.

Na tarde de sábado (27), a Associação das Praças da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militares do Espírito Santo (Aspra-ES) informou vai recompensar com R$ 10 mil quem fornecer informações que levem ao paradeiro do suspeito. "Contamos com o apoio da população para que o agressor seja localizado, devidamente responsabilizado e para que a justiça seja feita", diz a nota.