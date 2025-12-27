Edema cerebral

PM está em estado crítico após ser agredido na cabeça em Vila Velha

Justiça determinou a prisão de Kennedy Talmaturro Rocha Júnior, suspeito das agressões, ocorrida em um posto de combustíveis

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 19:06

O cabo da Polícia Militar Mariusom Marianelli Jacintho, agredido durante uma confusão em um posto de combustíveis, em Vila Velha, permanece internado em estado crítico. A informação foi confirmada neste sábado (27) pelo comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo, coronel Douglas Caus, em entrevista à TV Gazeta.

Segundo o comandante, o policial sofreu dois golpes, um no corpo e outro na cabeça, desferidos com uma barra de ferro que tinha uma ponta de concreto.

A briga teria começado após o policial ter urinado na grama, ao lado do posto.

De acordo com a PM, o autor da agressão é Kennedy Talmaturro Rocha Júnior, que já teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. Ainda conforme o comandante-geral, a corporação mantém um cerco policial para localizá-lo.

As diligências são ininterruptas desde o fato. A prisão dele é uma questão de honra para a Polícia Militar Douglas Caus Comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo

O coronel Douglas Caus destacou que a busca pelo suspeito ocorre não apenas na Grande Vitória, mas também no interior do Estado. Durante as diligências, a PM chegou a endereços de familiares. Em um deles, o filho do suspeito teria informado que o pai pretendia se entregar e confirmou aos policiais que Kennedy foi o autor da agressão.

Estado de saúde

O policial está internado no Hospital São Lucas, com quadro considerado crítico. Segundo o comandante-geral, o militar apresenta edema cerebral e, até o momento, a equipe médica ainda não decidiu pela realização de cirurgia. “Nós acreditamos em Deus para salvar o nosso policial militar”, declarou.

O caso

A agressão ocorreu na tarde de sexta-feira (26), em um posto de combustíveis no bairro Itaparica, em Vila Velha. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o policial é atingido e cai desacordado.

No vídeo, o policial aparece em um carro preto discutindo com pessoas próximas a um contêiner. Em determinado momento, um dos envolvidos pega a barra, avança e atinge o militar, que tenta se defender. Na sequência, o agressor desfere outro golpe, desta vez diretamente na cabeça da vítima, que cai no chão. Após isso, outras pessoas entram na confusão, até que uma mulher que estava dentro do carro do policial desce armada, momento em que a briga termina.

O homem que aparece correndo e dando um chute no policial foi localizado em casa, levado à delegacia, ouvido como testemunha e liberado. Ele é filho do agressor.

A Polícia Civil investiga o caso, que foi registrado pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). Até a última atualização, o suspeito ainda não havia sido preso.

A reportagem procurou a Associação das Praças da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militares do Espírito Santo (Aspra-ES) para um posicionamento. Até a publicação, não houve retorno. Procurada por celular, a esposa do agressor disse que não sabe onde o marido está. Já a enteada dele, Rafaela César, afirmou em entrevista à TV Gazeta que o padrasto já teve comportamento agressivo. Ela também disse não saber o paradeiro de Kennedy Thaumaturho.

