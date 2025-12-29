Dados da PRF

Natal: números de mortes e acidentes graves aumentam em 2025 nas BRs do ES

Em 2025, embora o número total de acidentes tenha sido menor, houve aumento nos acidentes graves e mortes nas rodoviais federais do ES, em comparação ao mesmo período do ano passado

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 10:42

Fiscalização da PRF foi intensificada nas rodovias federais do Espírito Santo durante o feriado de Natal Crédito: Divulgação | PRF

O Natal de 2025 foi marcado pelo aumento no número de acidentes graves e mortes nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo. De acordo com dados preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Operação Rodovida Natal 2025, realizada entre os dias 23 e 28 de dezembro, registrou 44 acidentes, sendo 18 considerados graves, além de 58 pessoas feridas e quatro mortes nas BRs do Estado.

Em 2024, a PRF registrou 46 acidentes, sendo 13 graves, com 60 pessoas feridas e três mortes.

A operação tem como foco reforçar a segurança viária durante períodos de grande fluxo nas estradas, como os feriados de Natal e Ano Novo. Durante os seis dias, a PRF intensificou o policiamento e a fiscalização, especialmente em trechos considerados críticos, com maior circulação de veículos. Segundo a corporação, as ações tiveram como principal objetivo prevenir acidentes de trânsito e coibir condutas de risco, como excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas, não uso do cinto de segurança e a combinação de álcool e direção.

Condutas de risco seguem como principal causa

A PRF alertou que a maioria dos acidentes graves registrados nas rodovias federais está diretamente ligada ao comportamento inadequado dos motoristas e ao desrespeito às normas de trânsito. Práticas como dirigir em velocidade incompatível com a via, realizar ultrapassagens em locais proibidos, conduzir sob efeito de álcool e deixar de utilizar dispositivos de segurança continuam sendo fatores determinantes para o aumento da gravidade dos acidentes e do número de mortes.

Durante a operação, os agentes realizaram um total de 2.013 fiscalizações de veículos e 2.473 abordagens a pessoas. Também foram feitos 1.762 testes de alcoolemia, que resultaram na emissão de 860 autos de infração por diversas irregularidades.

A PRF ressaltou que os números divulgados são preliminares e ainda estão em fase de consolidação.



