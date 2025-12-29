Tragédia

Semana de Natal tem ao menos 14 capixabas mortos em acidentes nas estradas

Entre os dias 21 e 28 de dezembro, destinos de viagem e retornos para casa ficaram marcados por colisões graves que tiraram a vida de moradores do Estado

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 10:38

Vítimas de acidentes nas estradas durante feriado de Natal Crédito: Acervo Pessoal

O feriado prolongado de Natal no Espírito Santo foi marcado por uma série de acidentes de trânsito com vítimas envolvendo moradores do Estado. Entre os dias 21 e 28 de dezembro, pelo menos 14 capixabas perderam a vida nas estradas em colisões que ocorreram em rodovias estaduais e federais. Além disso, dois homens, naturais da Bahia, também morreram.

A sequência de tragédias começou ainda no dia 21 de dezembro, com um grave acidente registrado na BR 262, em Domingos Martins, Região Serrana, que acabou tirando a vida de Marcos Roberto Leite Santos, de 34 anos, e do filho dele, William Leite dos Santos, de 12. A criança estava na garupa da motocicleta conduzida pelo pai, quando houve a colisão com uma caminhonete Fiat Toro. William não resistiu aos ferimentos e morreu no dia 25 de dezembro, enquanto estava internado.

Ainda no dia 21, três pessoas morreram após uma pedra se desprender de uma carreta e atingir o caminhão de abacaxi na BR 101, em Iconha, no Sul do Espírito Santo. As vítimas são da mesma família: um idoso de 69 anos, o filho dele, de 46 anos (que morreu no domingo (28) no hospital) e a nora, de 32 anos. Eles saíram de Jacarandá, interior de Marataízes, e seguiam para Vitória.

Família morta

Na madrugada do dia 24 de dezembro, uma família de Cariacica — pai, mãe e duas filhas — morreu em um grave acidente na BR 101, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. Denis Carlos Rolim, 43 anos, que conduzia o veículo, a esposa Valdenice Alves de Oliveira, 39 anos, e as filhas Débora Vitória Alves Rolim, de 10 anos e Sara Cristina Alves Rolim, de 7 anos, morreram após o veículo em que estavam ser atingido por uma caminhonete e arremessado contra outros dois carros. A família havia saído da Grande Vitória com o plano de reencontrar familiares de Valdenice na Bahia.

Ainda no dia 24, e em menos de 12 horas, dois amigos, José Márcio Lima Correia e Josimario Aragão Barbosa, de 43 anos, morreram em uma colisão frontal na Rodovia ES 430, também em Jaguaré. Eles estavam em um Chevrolet Prisma que bateu de frente com um Fiat Doblô. Segundo informações apuradas pela repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta, Josimário tinha vindo da Bahia para passar o fim de ano com a família e reencontrou o amigo no município. José Márcio morava em Jaguaré com a esposa. Ambos eram naturais da Bahia.

Natal

Caminhão que transportava abacaxis tombou às margens da ES 482, em Cachoeiro Crédito: Leitor/A Gazeta

No dia 25 de dezembro, Natal, um jovem de 22 anos morreu após bater o carro em um poste e capotar no bairro São Patrício, na Serra. O carro que ele dirigia bateu em um poste e, em seguida, capotou. De acordo com a Polícia Militar, após consulta aos sistemas, foi constatado que o jovem não possuía habilitação para dirigir.

No mesmo dia, outro jovem de 18 anos morreu e um homem ficou ferido após um caminhão que transportava abacaxis tombar às margens da Rodovia ES 482, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul. Segundo a Polícia Militar, o veículo seguia em direção a Alegre quando capotou. A vítima foi identificada como Ronald Luciano da Silva, morador de Marataízes.

Capixabas morrem em acidente na Bahia

No dia 27 de dezembro, um dos episódios mais graves ocorreu na BR 101, no km 953, no distrito de Mucuri, no extremo sul da Bahia, a cerca de dois quilômetros da divisa com o Espírito Santo. Onze pessoas morreram em uma colisão frontal entre uma minivan e uma caminhonete, cujos veículos pegaram fogo após o impacto.

Das vítimas, três eram capixabas: Olívio Salezze, 90 anos; Irene Bermond Salezze, 87; e seu filho, Augusto Salezze Neto, 69, moradores de Linhares, no norte do Espírito Santo. Eles estavam em uma caminhonete Chevrolet S10 e seguiam para a Bahia no início da manhã de sábado quando houve a colisão.

Entre as demais vítimas estavam moradores da Bahia, incluindo crianças e uma grávida, que também perderam a vida no mesmo acidente.

