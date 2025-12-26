Jovem sem habilitação morre após bater em poste e capotar na Serra
Um jovem de 22 anos morreu após um acidente de trânsito na noite de quinta-feira (25), no bairro São Patrício, na Grande Jacaraípe, no município da Serra. O carro que ele dirigia bateu em um poste e, em seguida, capotou. De acordo com a Polícia Militar, após consulta aos sistemas, foi constatado que o jovem não possuía habilitação para dirigir. A perícia foi acionada e o carro foi removido para um pátio credenciado.
Ainda segundo a PM, a corporação foi acionada para atender à ocorrência e encontrou o veículo após a colisão e o capotamento. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e confirmou a morte do motorista.
A Polícia Científica (PCIES) informa que a perícia foi acionada na noite desta quinta-feira (25), às 21h52, para uma ocorrência de capotamento com vítima fatal, no bairro São Patrício, na Grande Jacaraípe, Serra. O corpo da vítima, um homem de 22 anos, foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.