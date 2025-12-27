Divisa com a Bahia

Três das 11 vítimas de acidente grave na BR 101 eram de Linhares, no ES

As vítimas capixabas ocupavam uma caminhonete Chevrolet S10 e foram identificadas como Augusto Salezze Neto e os pais dele, Olívio e Irene Salezze

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 20:01

Da direita para esquerda: Olívio Salezze, Augusto Salezze Neto e Irene Bermond Salezze. Crédito: Acervo pessoal

Três das 11 pessoas que morreram em um grave acidente registrado na manhã deste sábado (27) na BR 101, no extremo sul da Bahia, eram de Linhares, no Litoral Norte do Espírito Santo. A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal na Bahia.

As vítimas capixabas ocupavam uma caminhonete Chevrolet S10 e foram identificadas como Augusto Salezze Neto, de 69 anos, e os pais dele, Olívio Salezze, 90 anos, e Irene Bermond Salezze, 87 anos. Ele estava levando os pais para a Bahia.

O acidente aconteceu por volta das 8h50, no km 953 da rodovia, na altura de Costa Dourada, a cerca de dois quilômetros da divisa com o Espírito Santo.

Com o impacto da colisão, os dois veículos pegaram fogo, que se espalhou pela pista e também atingiu a vegetação às margens da rodovia. Um caminhão-pipa teve que ser acionado para apagar as altas chamas.

Prefeitura lamentou mortes

Em nota, a Prefeitura de Linhares afirmou que lamenta profundamente o falecimento do Seu Olívio Salezze, sua esposa Irene Bermond Salezze e seu filho Augusto Salezze, ocorrido na manhã deste sábado.

"Um familia unida pelo amor, que agora parte junto, deixando um imenso vazio, mas também um legado de dignidade, humildade e amizade. Neste momento de dor, nos solidarizamos com os familiares e amigos, pedindo a Deus que conforte o coração de todos", diz o texto da administração municipal.

Batida entre dois carros causou a morte de 11 pessoas, na divisa entre Bahia e Espírito Santo 1 de 7

Crianças e gestante entre as vítimas

Entre as vítimas do acidente estão duas crianças, de 2 e 4 anos, e uma gestante. O outro veículo envolvido, um Fiat Doblô, transportava moradores de Itabatã, na Bahia. Elas estavam indo passar o réveillon em Costa Dourada.

As vítimas identificadas da Bahia são:

Eunice Oliveira Santos

Débora Santos Neves

Laura Santos Gomes, 4 anos

Felipe Pereira Gomes

Aurora Santos Gomes, 2 anos

Ivonice Oliveira Santos

Flavia Oliveira Santos, gestante e condutora

Maria Alice Santos

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a batida ocorreu após uma ultrapassagem indevida. O Fiat Doblô seguia no sentido Espírito Santo quando invadiu a contramão e colidiu de frente com a caminhonete, que trafegava no sentido Teixeira de Freitas.

A maioria dos corpos foi levada para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Teixeira de Freitas. O DPT informou que, como muitas vítimas foram carbonizadas, será necessário exame de DNA para identificação.

A pista ficou totalmente interditada durante o atendimento e foi liberada por volta das 13h19, conforme informou a Ecovias Capixaba. Equipes da concessionária, da PRF, do Samu, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Científica e do Instituto Médico Legal (IML) atuaram no atendimento da ocorrência.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta