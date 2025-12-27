Batida

Crianças e gestante estão entre vítimas de acidente na divisa do ES com a Bahia

Dez pessoas morreram no local, na BR 101, e outra acabou falecendo após ser levada para o hospital, em estado grave

Thaiz Lepaus Repórter / [email protected]

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 17:18

Duas crianças de 2 e 4 anos de idade e uma gestante estão entre as vítimas de um grave acidente ocorrido em Mucuri, na Bahia, na manhã deste sábado (27). Ao todo, 11 pessoas morreram na batida entre um Fiat Doblô e uma Chevrolet S10.

O acidente aconteceu por volta das 8h50, no km 953 da rodovia, na altura de Costa Dourada, a cerca de dois quilômetros da divisa com o Espírito Santo.

Com o impacto da colisão, os dois veículos pegaram fogo. Um caminhão-pipa teve que ser acionado para apagar as altas chamas que atingiram os carros.

Batida entre dois carros causou a morte de 11 pessoas, na divisa entre Bahia e Espírito Santo Crédito: PRF/ Divulgação

Dez pessoas morreram ainda no local. Uma outra vítima, socorrida em estado grave, faleceu depois de ser encaminhada para atendimento em um hospital do Espírito Santo. Oito vítimas estavam no Doblô e as outras três na S10.

Ultrapassagem

De acordo com a PRF, a colisão aconteceu devido a uma ultrapassagem indevida. O motorista do Fiat Doblô seguia na via sentido Espírito Santo, quando invadiu a contramão e bateu de frente com uma Chevrolet S10, que seguia no sentido Teixeira de Freitas, também no extremo sul baiano.

A pista chegou a ser totalmente interditada, mas foi liberada pouco antes das 14h.

A informação do Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba é de que 10 pessoas morreram no local e uma morreu após ser levada para o hospital do Espírito Santo, em estado grave. A nota também informa que, para atendimento, foram acionados os recursos da concessionária (veículo de inspeção, guincho e ambulância), além da PRF, Samu, Polícia Científica e IML.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 9h10 para atendimento pré-hospitalar em uma ocorrência de colisão. Havia pessoas presas às ferragens. A identidade das vítimas ainda não foi divulgada.



Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta