Galho atinge veículos e rua é interditada em Vitória

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 19:48
O galho de uma árvore caiu em cima de um carro na Rua Constante Sodré, em Santa Lúcia, em Vitória, na tarde desta sexta-feira (27). O acidente aconteceu no momento de saída de uma escola localizada na via. Por causa da queda, a via chegou a ser interditada, mas foi liberada no começo da noite. Apesar da situação, ninguém ficou ferido.
Conforme apuração da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, o automóvel passava pelo local no exato momento em que o galho se desprendeu. Outro veículo, que estava estacionado, também teve a lateral atingida.
Uma comerciante que tem um estabelecimento no trecho contou que o pai de uma aluna e moradores da região ajudaram a cortar pedaços do galho para liberar a passagem de veículos. Logo depois, o Corpo de Bombeiros chegou e realizou o restante do serviço.
Galho de árvore cai e rua é interditada em Vitória
