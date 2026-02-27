Chuva forte causa alagamentos em Santa Teresa no Espírito Santo
Publicado em 27/02/2026 às 18h22
A forte chuva que atinge Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo, já causa vários pontos de alagamento. Segundo o coordenador da Defesa Civil Municipal, Rodrigo Moschem Carretta, chove desde o início da manhã, mas a intensidade aumentou no fim da tarde.
Apesar dos pontos de enxurrada, não houve chamados de moradores ao órgão. "Assim que a chuva diminuir, equipes sairão às ruas para avaliar a situação e verificar possíveis danos", informou.