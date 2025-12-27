Veja vídeo

Onze pessoas morrem em grave acidente na BR 101, na divisa da Bahia com o ES

Com o impacto da batida, os dois veículos envolvidos pegaram fogo. Entre as vítimas, havia duas crianças, de 4 e 2 anos, e uma gestante

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 13:16

Onze pessoas morreram em uma colisão envolvendo dois veículos no KM 953 da BR 101, no distrito de Mucuri, no sul da Bahia, por volta das 8h50 deste sábado (27). Com o impacto da batida, os veículos pegaram fogo. Entre as vítimas, havia duas crianças, de 4 e 2 anos, e uma gestante.

O acidente aconteceu na altura de Costa Dourada, a cerca de dois quilômetros da divisa com o Espírito Santo.

De acordo com a PRF, a colisão aconteceu devido a uma ultrapassagem indevida. O motorista do Fiat Doblô seguia na via sentido Espírito Santo, quando invadiu a contramão e bateu de frente com uma Chevrolet S10, que seguia no sentido Teixeira de Freitas, também no extremo sul baiano.

A pista chegou a ser totalmente interditada, mas foi liberada pouco antes das 14h.

A informação do Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba é de que 10 pessoas morreram no local e uma morreu após ser levada para o hospital do Espírito Santo, em estado grave. A nota também informa que, para atendimento, foram acionados os recursos da concessionária (veículo de inspeção, guincho e ambulância), além da PRF, Samu, Polícia Científica e IML.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 9h10 para atendimento pré-hospitalar em uma ocorrência de colisão. Havia pessoas presas às ferragens. A identidade das vítimas ainda não foi divulgada.

A Polícia Rodoviária Federal confirmou que onze pessoas morreram no acidente. Além das equipes de emergência, houve auxílio de um caminhão-pipa cedido por uma empresa privada, para controlar as chamas no local.

