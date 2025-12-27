Veja vídeo

Jovem se esconde dentro de caixa d’água para tentar fugir da PM em Piúma

Ele tem 19 anos, é suspeito de uma série de furtos e foi flagrado com drogas. Objetos furtados, como bebidas e bicicletas, foram apreendidos

Geizy Gomes TV Gazeta Sul / [email protected]

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 11:58

Um jovem de 19 anos foi preso na manhã desta sexta-feira (24), em Piúma, suspeito de envolvimento em diversos furtos registrados no município. Os crimes foram flagrados por câmeras de videomonitoramento, o que auxiliou nas diligências realizadas pelas forças de segurança. E, para tentar fugir da polícia, ele se escondeu dentro de uma caixa d’água (assista o vídeo acima).

De acordo com a Polícia Militar, com o apoio de uma das vítimas, os policiais conseguiram identificar o trajeto feito pelo suspeito após um dos furtos. A partir da análise de imagens de diferentes sistemas de videomonitoramento, foi possível rastrear o deslocamento até um imóvel onde estariam os produtos furtados.

Ao chegarem ao local, o suspeito escalou um muro, subiu em um telhado e se escondeu dentro da caixa d’água, onde foi localizado. Ele confessou que furtou um supermercado, assim como outros locais. Em um imóvel, indicado por ele, foram apreendidas: 11 garrafas de cerveja e duas garrafas de espumante, uma peça de picanha avaliada em R$ 156,39, uma garrafa de uísque e dois copos térmicos.

Também foram apreendidas duas bicicletas, quatro quadros de bicicleta desmontados e seis pés de maconha cultivados no terreno da residência. Todo o material foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Piúma. Ainda na delegacia, o suspeito relatou envolvimento em outros furtos ocorridos no mês de dezembro, incluindo o furto de bebidas e celulares do supermercado local.

A Polícia Civil informou que o suspeito, de 19 anos, conduzido à Delegacia Regional de Itapemirim, foi autuado em flagrante e também foi dado cumprimento ao mandado de internação que possuía em seu desfavor pelo crime de furto, expedido pela 2ª Vara da Infância e Juventude de Cariacica. Ele foi encaminhado ao presídio.

